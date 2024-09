Guaita critica la desinformació al voltant del projecte del Carrilet de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus va tancar el cicle de reunions informatives sobre el projecte de remodelació del Carrilet amb els veïns dels barris del sud de la ciutat amb la sessió al barri Fortuny. «Actualment, és un avantprojecte susceptible a canvis i, per aquest motiu, vam decidir dur a terme aquestes reunions d’escolta activa», assegura l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, que assegura que s’han rebut moltes propostes.

Per la seva banda, la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marina Berasategui, comenta que és «un projecte de ciutat» que requereix «explicació, comprensió i implicació». «És important que la ciutadania també digui la seva i ens facin arribar les seves propostes que poden acabar contribuint a la millora del projecte», valora la regidora.

Desinformació

No obstant això, la batllessa considera que s’han difós informacions errònies sobre el projecte presentat. «Per exemple, hi havia la teoria de què es perden metres quadrats de zona verda amb el trasllat de l’estació d’autobusos i no és cert, perquè ni per voluntat d’aquest govern municipal ni per llei en podem perdre. També ens han arribat altres com que hi hauria zona blava quan no es contempla», apunta Guaita.

«Entenem que una cosa és una mala interpretació d’alguna cosa que està dins de la proposta, però és que hi ha afirmacions que no sabem ni d’on han sortit perquè no estan en el projecte», afirma. Per aquest motiu, l’alcaldessa de Reus assegura que continuaran explicant el projecte per desmentir qualsevol informació falsa en pròximes reunions amb, per exemple, amb la Federació de Veïns.

Contacte amb la Plataforma

La polèmica al voltant del projecte ha estat centrada pel trasllat de l’estació d’autobusos al Parc Mas Iglesias. Arran d’aquest fet, va néixer la Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias, que no han tingut una molt bona relació amb l’equip de govern, tal com es va demostrar durant la trobada informativa a la Biblioteca Pere Anguera. El contacte entre la plataforma i l’Ajuntament ha estat complicat des d’un inici, però ambdues parts es van instar ahir a establir un diàleg.

«Nosaltres estem oberts a rebre a qualsevol entitat veïnal i hi ha hagut que ja ho han fet», fa valdre la batllessa. «Ens han dit que ens faran arribar una petició de reunió i nosaltres estem molt contents que així ho facin, perquè el que volem és treballar pel millor projecte per la ciutat i que això no generi angoixa a cap ciutadà», comenta Guaita sobre la breu reunió no oficial mantinguda pels representants de l’associació.