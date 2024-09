El Servei d’Orientació i Atenció al Benestar Emocional de Reus atén més de 60 persones

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei d’Orientació i Atenció al Benestar Emocional i Mental (SOABEM), engegat per l’Ajuntament de Reus la tardor passada, està ja en marxa i comença a tenir els primers resultats. Així ho han explicat l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, i el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, aquest matí en una roda de premsa de balanç d’aquest primer any.

El treball desenvolupat pel servei es compon de diferents línies d’acció importants. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha explicat que «aquests primers mesos de treball els hem dedicat en posar en marxa el servei i estem clarament convençuts que anem pel bon camí i que la promoció del benestar emocional i mental és indispensable per una societat més justa, equilibrada i amb millor qualitat de vida».

En primer lloc, s’ha treballat en la creació d’una xarxa d’actius pel benestar emocional i mental. En aquest sentit, s’ha format un grup motor amb serveis de benestar emocional ja existents de l’Ajuntament (com el SIAD, el SAI LGTBI+, el servei d’ acompanyament emocional als joves, el Punt de sexualitat als joves, el servei de consulta i assessorament de drogues i addiccions, i el Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies SOAF).

Tal com ha explicat el regidor Enrique Martín, «això ens aporta coordinació interdepartamental (entre els departaments de Benestar Social, Igualtat, Joventut i Salut Pública) per tal de detectar les necessitats del ciutadà i facilitar aquest acompanyament a les persones per no perdre’s en el camí i vetllar pel seu benestar emocional i mental. És una porta d'entrada que volem que faciliti l'accés a la ciutadania a tots els recursos existents».

S’està creant una xarxa d’actius, tant interns com externs a l’Ajuntament. En aquest sentit, s’han detectat 68 actius locals: 46 són externs, 16 són interns del mateix Ajuntament, i finalment, hi ha els 6 que conformen el grup motor.

La segona línia d’acció és l’orientació i atenció a la ciutadania i als professionals. Actualment hi ha tres canals de contacte:

Servei telefònic – 977 010 679 - que està actiu els dilluns de 12:00 h a 15:00 h, els dimecres a la tarda de 16:00 h a 18:30 h i els divendres de 9:00 h a 12:00 h.

Servei de missatgeria a través del correu electrònic: soa.emocional@reus.cat

Servei presencial, demanant cita prèvia a https://citaprevia.ubintia.com/reus/#nbb

Martín ha manifestat que, «amb aquest servei d’atenció es vol proporcionar un acompanyament, segons la demanda, dels ciutadans i ciutadanes i dels professionals que ho necessitin, per tal de trobar un recurs que sigui del seu interès per cuidar la salut mental, el benestar emocional i prevenir la patologia o el malestar».

Finalment, la tercera línia d’acció és la promoció del benestar emocional. En aquest sentit s’ha promogut tallers i formacions, tant de caràcter intern, com tallers psico-educatius de caràcter universal, com diferents actes de sensibilització i difusió. Fins ara, s’han comptabilitzat 184 assistents a activitats de benestar emocional.