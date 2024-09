Les quatre amigues que entrenen en un gimnàs de Reus i s'han fet virals en un espectacle de Juan Dávila

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Juan Dávila, el còmic de moda a les xarxes socials, no va dubtar, en un dels seus populars shows, en pujar a l'escenari a un grup de dones que li havien escrit previament. En el missatge explicaven que són un grup de quatre amigues que entrenen juntes en un gimnàs de Reus i que, a una d'elles, li agrada l'entrenador personal que tenen.

Així que, per aquest motiu, Dávila decideix trucar a Roger, el seu entrenador personal que, segons una d'elles, s'ha casat fa poc. Això sí, quan Roger agafa la trucada i escolta la veu del còmic, ja sabia, perfectament, qui l'estava trucant. En aquell moment, Dávila li explica que les seves quatre alumnes estan al show i que, a una d'elles, li agrada.

Així doncs, com l'entrenador personal no es mostra molt receptiu, Dávila insisteix en el tema preguntant-li si sap quina d'elles podria ser. Finalment, per tal de no desvelar quina de les quatre amigues és, el còmic li dona una pista i li diu que és la que està divorciada.

El post, que el va publicar Dávila ahir a les seves xarxes socials, ja acumula més de 58.000 m'agrada a Instagram i més de 650.000 visualitzacions a TikTok. El còmic disposa de més de dos milions de seguidors tant a Instagram com a TikTok.