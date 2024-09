L’Observatori de Biodiversitat implicarà la ciutadania en el projecte de renaturalització de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha engegat les accions de participació, sensibilització i comunicació del projecte de renaturalització de Reus, RENATUReus. Aquest divendres s'ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte de serveis per impulsar actuacions de participació ciutadana, divulgació, informació, sensibilització i comunicació en relació als diferents hàbitats urbans, l’ecologia urbana i la biodiversitat, i a la seva relació directa amb la salut de les persones i del planeta.

L’objectiu és implicar la ciutadania, com a peça clau de la governança del projecte RENATUReus. La recepció per part de la ciutadania dels resultats de les accions plantejades i les seves expectatives en relació a la renaturalització de la ciutat són determinants per a l’èxit del projecte, i per això és necessari explicar de quina manera la renaturalització de la ciutat i la millora de la biodiversitat afectaran les dinàmiques quotidianes i incidiran en la millora del benestar i de la salut comunitàries.

El contracte es divideix en dos lots: un, el de serveis de promoció de la participació ciutadana, la sensibilització ambiental i el coneixement del patrimoni natural; i l’altre, el de serveis vinculats a comunicació (desplegament del pla de comunicació, creativitat i producció de continguts i de materials).

El pressupost de licitació dels dos lots és de 122.088,57 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució de 12 mesos a partir de la data de formalització del contracte.