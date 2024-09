L’arxiu històric del Centre de Lectura de Reus recupera 4.200 documents

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Lectura de Reus continua treballant en el projecte d’inventariat, catalogació i digitalització del seu arxiu històric. «Aquest estiu s’ha fet moltíssima feina», reconeix la cap de la biblioteca de l’ateneu, Montserrat de Anciola. Immers en l’actualitat en la segona fase, ja són més de 4.200 —concretament, 4.297 en el tancament de la present edició— els documents que s’han recuperat i publicat al portal arxiu.centrelectura.cat, la majoria, procedents del període temporal comprès entre la fundació del centre, el 1859, i l’esclat de la Guerra Civil, el 1936.

La primera fase, que abastava des del 1859 fins al 1900, va concloure amb 1.757 entrades. Amb la segona fase (1900-1936), el ritme s’ha multiplicat. De Anciola comenta que, en aquesta etapa, «és quan ens canviem de lloc i ja passem aquí» i, aleshores, «hi ha molta més documentació».

Per exemple, s’han trobat missives que anunciaven que els marquesos de Tamarit acceptaven esdevenir socis d’honor, així com una donació de 250 pessetes per part d’El Círcol per a les obres de l’edifici del Centre de Lectura. També s’ha trobat el pressupost, de 4.273 pessetes, per a les obres del sostre de l’edifici, redactat l’any 1918 pel mestre d’obres Miquel Bech. «Jo crec que arribarem als 5.000 documents inventariats a finals d’any», reconeix la cap de la biblioteca.

Exemples de documentació trobada durant l’inventariat i la catalogació de l’arxiuAdrian Disch

Consultes i correus

Més enllà del valor de l’arxiu històric, Montserrat de Anciola expressa que l’equip està «molt content» perquè «la gent ho consulta». En la darrera setmana, hi ha elements que han rebut més d’un centenar de visites. Durant el 2023, se’n van registrar 40.886.

Fins i tot, «ens van enviant correus d’investigadors que ens diuen que han consultat l’arxiu i ens demanen si poden ampliar la informació», detalla la cap de la biblioteca. Un dels mails que s’han rebut provenia de Montevideo, a l’Uruguai. L’emissor sol·licitava més detalls sobre una pianista.

Així mateix, de Anciola valora que, ordenant la documentació, «estem reconstruint molt a fons la història del Centre de Lectura i, també, la història de Reus». «La història de Reus no es concep sense la història del Centre de Lectura perquè per aquí va passar la flor i nata de la intel·lectualitat i l’ateneu hi va jugar un paper molt important», assenyala.

Altres de les troballes que s’han detectat organitzant l’arxiu històric, concretament, durant la primera fase del projecte de catalogació i difusió, són les obres originals manuscrites de la Sección Dramática del Centre de Lectura, representades a finals del segle XIX i a principis del segle XX, i una obra teatral inèdita de Ramon Folch i Camarasa, titulada Jo no he vingut a portar la pau i No es pot servir a dos senyors i que va obtenir el premi Ignasi Iglésias als Jocs Florals de l’any 1956.