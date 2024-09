Desarticulen a Reus una banda dedicada al suport logístic per a desembarcaments de haixix

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unitat Orgànica de Policia Judicial de Tarragona (UOPJ) ha desarticulat una organització criminal assentada a Reus, dedicada a proporcionar suport logístic a xarxes de narcotràfic especialitzades en el desembarcament de grans quantitats d’haixix a les costes espanyoles.

L’operació denominada «Avilán», es va iniciar el febrer de 2022 en detectar un intent de partida en una platja de la localitat de L’Ametlla de Mar, on es va descobrir una furgoneta, a l’interior de la qual hi havia ocultes diverses persones, les quals estaven molles i desprenien forta olor a combustible, sent aquestes els suposats portadors, procedint a la identificació dels mateixos.

Durant la fase d’investigació, entre els anys 2022 i 2023 es van interceptar diversos desembarcaments (partides) amb el resultat de quatre persones detingudes i prop de 7.200 kg d’haixix confiscats, així com altres tants intents de desembarcament, en els quals es van poder evidenciar la participació de l’organització criminal desarticulada.

L’esmentada organització estava especialitzada en proporcionar a les xarxes de narcotràfic la logística necessària una vegada arribaven les «narcolanchas» a la costa espanyola, aportant el personal per a la descàrrega de l’haixix, els vehicles (mules) per al trasllat de la mercaderia als llocs denominats «guarderies», així com subministrant el combustible necessari per al retorn d’aquelles als llocs d’origen.

La fase final de l’operació es va dur a terme el passat 5 de setembre, realitzant una sèrie d’entrades i registres a les localitats de Reus, L’Ametlla de Mar i Cambrils, amb el resultat de cinc persones detingudes, considerats com els principals responsables de l’organització criminal, intervenint 11 dispositius telefònics mòbils, tres vehicles, així com una gran quantitat de documentació falsificada de persones i vehicles.

Les diligències policials, juntament amb els detinguts i efectes confiscats, van ser entregades al Jutjat d’Instrucció núm. 3 dels de Reus.