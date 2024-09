Les visites al Cementiri General de Reus s’incorporen al catàleg turístic

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Les visites guiades al Cementiri General de Reus s’incorporen a l’oferta turística del catàleg d’espais patrimonials de la ciutat. L’objectiu d’aquesta estratègia que uneix a Reus Promoció i Serveis Funeraris Reus i Baix Camp és augmentar la difusió d’aquest espai de Reus que, des dels darrers anys, el govern municipal treballa per donar a conèixer el seu valor patrimonial i l’any 2023 va ser guardonat amb el premi com a millor cementiri de l’Estat 2023.

«D’aquesta manera, el cementiri de la nostra ciutat serà visitable qualsevol dia de l’any sota demanda i fent una visita guiada gràcies a Reus Promoció», explica la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó. «Altres cementiris de ciutats de tota Europa esdevenen veritables atractius turístics, ja sigui pels personatges il·lustres que hi ha enterrats, per l’espai natural o el seu valor cultural, gairebé com un museu a l’aire lliure. I el nostre cementiri no pot ser menys», assegura la regidora.

Les visites al cementiri s’incorporen al programa ‘Reus, visites genials’ i, concretament, amb tres visites. Per un costat, el ‘Reus Modernista, de Gaudí a Domènech i Montaner’, una visita que dura un dia sencer i que ofereix a aquells que volen conèixer al màxim la ciutat reusenca descobrir els seus espais més importants.

En segon lloc, hi ha el ‘Reus Modernista, la ciutat de Gaudí’, una visita d’una durada de tres hores on es combinarà amb diferents equipaments en funció de la seva disponibilitat. I, finalment, la ‘Ruta al Patrimoni Històric i Artístic del Cementiri de Reus’, que està pensat per oferir un itinerari més complet per tot l’equipament funerari. Aquesta ruta visita el Mauseleu del General Prim i una selecció de capelles obra de Lluís Domènech i Montaner.

Aquesta última està adreçada a aquells grups que ja han visitat la ciutat en anteriors ocasions i volen aprofundir en un dels seus espais patrimonials més importants. «La voluntat és projectar-nos de portes a fora i posicionar-nos com una ciutat modernista en l’àmbit europeu gràcies al nostre cementiri, del qual ens sentim molt orgullosos», afirma Llauradó.

Per la seva banda, la regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, considera que aquest «és un pas endavant que ens permet a continuar avançant en la difusiódel cementiri. El cementiri no és només un espai de visita personal o de dol, sinó també de la ciutat. Té un valor patrimonial i històric que cal explicar». «Aquest és un pas molt important que cal fer, perquè la població tant de Reus com de fora puguin conèixer aquesta història i és possible gràcies a aquesta col·laboració», celebra.