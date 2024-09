L’Hospital Sant Joan de Reus digitalitza el procés sencer de quimioteràpia

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) ha incorporat una nova tecnologia anomenada Oncosafety que automatitza l’administració dels fàrmacs de la quimioteràpia. «Es tracta d’un software que el que permet és que la infermera, a través d’una tauleta tàctil o telèfon mòbil connectat a la bomba d’infusió dels pacients, pot monitorar l’administració del fàrmac», detalla el director de l’Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gumà.

Segons Gumà, aquesta era l’única part del procés que quedava per informatitzar des que el metge estableix el tractament fins que s’administra al pacient i que el que fa és guanyar en seguretat: «No és que hi hagi hagut algun incident aquí a l’hospital, gràcies també a una feina excel·lent per part de les infermeres, però és un tema de seguretat molt important. Abans depenia únicament d’una persona i ara d’una persona i una màquina». «A més, ens evita algun ensurt. Per exemple, que de cop hi hagi dos pacients amb els mateixos cognoms i que també coincideixin amb l’edat. Això dificulta molt la feina», apunta el director.

Per un altre costat, també destaca que el benefici no tan sols és pels pacients, sinó per les infermeres encarregades de subministrar la quimioteràpia: «Hem de pensar que hi ha quatre boxs amb quatre butaques cadascun, i cada box té una infermera al càrrec. I després, també hi ha quatre llits més amb una infermera. Això suposa que cinc infermeres han de controlar simultàniament a vint pacients diferents, amb fàrmacs receptats diferents i amb un ordre, quantitat i velocitat d’administració diferent. És una feina estressant. Ara aquestes infermeres van més tranquil·les i poden fer més la feina d’infermera, què és preocupar-se pel malalt, establir un contacte directe amb ell i preguntar-li com es troba durant el tractament».

«Abans les infermeres havien d’anar un per un i s’havien de fixar vint vegades en què estaven programant la dosi correcta pel pacient corresponent, ara només han de fer un ‘click’, així de senzill», comenta l’oncòleg.

Però aquí no acaben els beneficis d’aquesta nova tecnologia, ja que també se’n beneficien els metges responsables dels pacients. «Si durant l’administració del fàrmac un pacient té una reacció, aquest sistema ens permet veure exactament en quin moment estava del procés. No és que no ho sabéssim abans, però era de manera més intuïtiva. Ara tenim la dada exacta i això permet prendre una decisió més adequada a l’hora de decidir si han de canviar el tractament i com», explica Gumà.

Dades a l’alça

Segons el director de l’Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gumà, l’Hospital Sant Joan de Reus du a terme la quimioteràpia amb una seixantena de pacients al dia cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres. «Actualment, estem amb poc més de 10.000 administracions anuals, una xifra que any rere any augmenta a poc a poc».

No obstant això, aquest fet no significa obligatòriament que el nombre de pacients augmenti també cada any, ja que «cada pacient és diferent. Per tant, hi ha pacients que fan un nombre d’administracions i d’altres un altre. Alguns tan sols en fan cinc i d’altres vint».

Et pot interessar: