Estudiar teatre sense anar a Barcelona

Tots els joves del Camp de Tarragona que somien convertir-se en actors i actrius ho tenen una mica més a l’abast des d’aquesta mateixa tardor. Aquest dijous es va presentar l’Escola de Teatre i Cinema de Reus, un centre impulsat i dirigit pel director escènic Jordi Vall, que compta amb un planter de professors especialitzats en les diverses branques de les arts escèniques i que, a més, estan en actiu en els seus respectius sectors.

L’oferta formativa de la nova escola està encapçalada pel Cicle de Formació Professional en Tècniques d’Actuació, uns estudis que permeten aconseguir un títol avalat per la United Nations of the Arts and Science. Aquest cicle té una durada de quatre anys, essent l’últim any un temps dedicat a l’aplicació pràctica dels aprenentatges. Es tracta d’una formació única al Camp de Tarragona, així com també ho és el curs Vols fer una peli? sobre creació, desenvolupament i rodatge d’un projecte cinematogràfic.

Altres ofertes de la nova escola són el Curs de Podcast (creació, direcció i presentador de programes de televisió i vídeo pòdcasts professionals) i els Cursos de Teatre i Interpretació per a tots els públics (amb una proposta específica per a infants de 4 a 6 anys); el Curs de Cinema per a nens, adolescents i adults; i els Cursos de doblatge i Teatre musical.

La presentació de la nova escola va comptar amb la presència del director, Jordi Vall, així com de Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, i de l’actor Miquel Sitjar, que serà un dels directors del curs Vols fer una peli? En la seva intervenció Vall va destacar la voluntat de ser «un centre d’excel·lència i referència a les nostres comarques», per tal de «contribuir al talent del territori i a l’enriquiment cultural de la ciutat».

En aquest sentit, Recasens va mostrar el suport de l’Ajuntament amb el projecte «per la seva aposta i compromís amb el talent local». D’aquesta complicitat han sorgit sinergies com la col·laboració amb Reus Cultura, per la qual alumnes de l’escola en pràctiques participaran en alguns esdeveniments i festivals de la ciutat.

L’escola també té un conveni amb el Teatre Fortuny per participar en esdeveniments que organitzi el teatre i assistir a funcions a preus reduïts. Les inscripcions a l’Escola de Teatre i Cinema de Reus ja són obertes i els cursos començaran aquesta mateixa tardor.