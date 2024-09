Neix una escola a Reus per formar i professionalitzar els actors i les actrius de la demarcació

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Oferir una formació d'excel·lència en arts escèniques a la demarcació de Tarragona amb l'objectiu de generar actors i actrius del territori capaços de crear i participar en produccions teatrals i cinematogràfiques de qualitat. Amb aquesta voluntat ha nascut a Reus l'Escola de Teatre i Cinema, impulsada pel director escènic Jordi Vall, el qual ha afirmat «haver complert un dels seus somnis».

Vall ha explicat que l'equip docent del centre està format per professors en actiu amb una àmplia experiència que inspirin els alumnes. El nou centre oferirà cursos «exclusius» a la zona com el cicle de formació professional en tècniques d'actuació. També hi haurà cursos de doblatge, de teatre musical i de creació de projectes audiovisuals, entre altres.

