Blancafort és la urbanització de Reus més descontenta amb la prova pilot de contenidors intel·ligents

Publicat per Miquel LlaberiaSergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El 16 d’abril l’Ajuntament de Reus va iniciar una prova pilot amb contenidors intel·ligents a les urbanitzacions de Mas Carpa, Sant Joan, Blancafort i Xalets Quintana amb el doble objectiu de millorar les dades de recollida selectiva i acabar amb l’incivisme.

Aquests contenidors tancats tan sols els poden obrir els veïns de la zona mitjançant una targeta. Després de gairebé cinc mesos, els resultats semblen positius per part de l’Ajuntament de Reus, tot i que no es precipiten a treure conclusions. «Farem una valoració per tothom pels 6 mesos», afirmen des del consistori, argumentant que han d’esperar un cert temps per valorar si hi ha hagut un canvi en les dades de recollida selectiva.

Així i tot, els que si que ho han valorat són els veïns de les quatre urbanitzacions que cada dia llencen la brossa en aquests contenidors. Cadascuna d’aquestes zones utilitzen una tecnologia diferent perquè, segons van explicar des de la regidoria de Via Pública durant l’inici de la prova des de l’ajuntament, es volia descobrir els avantatges i inconvenients de cada tecnologia per així escollir la millor en cas que la prova anés bé.

I, pel que sembla, la utilitzada a Blancafort no hauria de ser l’escollida a causa de les diverses queixes per part d’alguns veïns. «És incòmode, l’app falla moltíssim», comenta una veïna, mentre que un altre assegura que «la gent de fora continua venint a dipositar la brossa a la urbanització i omplen de tots els contenidors que no van amb targeta. Crec que és un sistema que no funciona».

«Jo tinc dues targetes perquè una no em funcionava, l’aplicació només m’obre un contenidor al carrer d’Anglaterra, però si vaig al meu carrer no m’ha obert cap. Això és com una loteria, podré tirar o no la brossa avui?», es pregunta un altre dels afectats. No obstant això, l’experiència no està sent tan negativa a les altres tres urbanitzacions. El president de l’Associació de Veïns de Sant Joan, Jordi Solans, explica que estan «molt contents» i que no han tingut cap problema amb les targetes.

«Al principi érem reticents i no ho veiem clar. Donàvem per fet que la gent abocaria la brossa al carrer», explica Solans. Tot i que admet que a l’inici hi va continuar havent incident d’incivisme amb gent que tirava tota mena de deixalles a terra o trencava els contenidors, gràcies a la presència policial i a Reus Net aquests fets han disminuït.

Per un altre costat, la presidenta de l’Associació de Veïns de Mas Carpa, Anabel Cuevas, coincideix en el fet que fins ara la prova ha anat «bastant bé». «Som una urbanització petita i teníem molts problemes de gent que venia a tirar la brossa on no tocava. No hem tingut cap incident amb les targetes fins ara, així que pot continuar per mi», valora.

I, finalment, el president de l’Associació de Veïns de Xalets Quintana, Joan Maria Borràs, també confirma que el sistema els ha funcionat bé per ara. «Hi viu molta gent gran al nostre barri i va ser una mica complicat al principi, però tothom s’ha anat adaptant. Potser ens ha faltat una mica d’informació», subratlla el president.