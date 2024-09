El Reus Ploms entra en preconcurs de creditors per poder mantenir l’activitat

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Natació Reus Ploms entra en preconcurs de creditors davant de la reclamació per part de la Seguretat Social de 270.000 euros. Segons informen fonts del club esportiu a Diari Més, ha estat la retirada d’una hipoteca el motiu que els ha portat a fer front a aquest deute: «Davant d’aquesta situació i amb la falta de liquiditat que pateix el club actualment, no podem pagar aquest deute i ens veiem obligats a prendre aquesta decisió per garantir la continuïtat del club».

Segons expliquen des del Ploms, la decisió d’entrar en preconcurs de creditors ha estat per evitar l’embargament dels recursos del club de manera temporal i així mantenir l’activitat mentre es resol aquest problema. «El club continuarà amb la seva activitat com fins ara. Obrirà les portes, continuarà pagant als treballadors, tot continuarà igual», asseguren. «Seria impossible trobar una solució si ens ho paralitzen tot. Ja és difícil el dia a dia amb el deute antic i l’estat de les instal·lacions», consideren.

La solució

Per a solucionar aquest problema, el club ha decidit entrar en preconcurs de creditors per guanyar temps mentre aconsegueixen la liquiditat per fer front al deute. «A aquesta situació no hi hauríem arribat si haguéssim aconseguit vendre la parcel·la de 2.800 metres quadrats que tenim i que va estar a no res de ser venuda. La idea és fer front al deute amb els diners que aconseguim de la venda», expliquen.

El grup francès Aegide Domitys va fer marxa enrere en la compra d’una parcel·la del Club Natació Reus Ploms on hi ha unes pistes de pàdel. La previsió era que en el seu lloc s’edifiqués una residència per a gent gran. L’objectiu darrere aquesta venda era eixugar el deute del club, modernitzar les seves instal·lacions i garantir l’estabilitat financera.

No obstant això, des del club asseguren que ja estan negociant amb un altre comprador i que la venda està en una fase «avançada». «El què és positiu és que tenim ja un nou comprador interessat i que les negociacions estan avançades, tot i que encara queda feina», comenten fonts del club, que preveuen que la venda es pugui tancar en un termini d’entre dos o tres mesos.

Aquest termini, tal com defensen des del club, seria suficient, ja que el preconcurs de creditors té una duració de quatre mesos amb dos més de pròrroga. «El què és important remarcar és que el club no tanca, que ens hem vist abocats a aquesta situació, però que no afectarà el seu dia a dia per a res i que en uns mesos haurem deixat enrere aquesta situació», sentencien convençuts.