Aegide fa marxa enrere i no comprarà la parcel·la del Reus Ploms per fer-hi una residència

El grup francès Aegide Domitys ha fet marxa enrere i ha decidit no adquirir la parcel·la del Club Natació Reus Ploms on tenia previst construir una residència per a gent gran, tal com va avançar Diari de Tarragona i ha pogut confirmar Diari Més. El president de l’entitat esportiva, Isidre Guinjoan, informa que ja s’està negociant la venda dels terrenys «amb un altre operador».

Cal recordar que l’operació és clau per a l’estabilitat financera del Ploms, atès que permetria eixugar el deute i modernitzar les instal·lacions. La voluntat era començar la primera fase de les obres de remodelació durant l’últim quadrimestre de l’any, amb el trasllat de pistes de pàdel.

