Una vintena d’autònoms i pimes de Reus treballen per consolidar projectes amb mentories i formacions

Un total de vint empreses formen part de la primera edició del programa Consolida’t a Reus, impulsat per l’Ajuntament i subvencionat per la Generalitat de Catalunya. Dirigit a autònoms i petites companyies, els participants reben el suport i l’assessorament de set professionals per consolidar els seus models de negoci o les noves línies que vulguin llançar al mercat.

El projecte consisteix en formacions i mentories gratuïtes. «És una aposta per poder atendre una necessitat molt concreta d’un sector, el dels autònoms, que necessita un suport específic que l’ajudi a consolidar el seu programa», valora el regidor en cap de l’àrea de Promoció Econòmica, Coneixement i Innovació, Josep Baiges. L’estratègia empresarial, la coherència entre conceptes clau —proposta de valor, clients potencials, aliances, plans d’igualtat, finances—, la transformació digital i la sostenibilitat són quatre dels factors que es treballen.

Més enllà de la formació, el Consolida’t ofereix mentories, la «salsa» del programa, segons Joan Francesc Roca, un dels socis d’Enernou, cooperativa del sector de les energies renovables, qui assenyala que permeten reflexionar sobre «idees, iniciatives i penes» i ajuden a «prendre decisions per reorientar el projecte». «El puntet ha estat que t’expliquen coses que no sabies que no sabies, les mentories són un regal», expressa l’advocada especialitzada en mediació Laura Torrell, de Mediterae. «La mentoria és determinant», assenyala Baiges.

Així mateix, Torrell i Roca destaquen que el programa els ha permès fer un «filtratge» de recursos. «Encara que tinguis capital, trobar l’expert que realment t’ajuda és complicat; tenim companys que han invertit en acompanyaments que els han portat a carrerons sense sortida», reflexiona Roca. També celebren la possibilitat d’haver compartit experiències amb altres negocis, de diferents sectors i nivells de maduració. «Comences a veure coses que no havies detectat que necessitaries, però les necessitaràs», detalla el soci d’Enernou.

Torrell comenta que una de les dificultats és gestionar «la corba de l’atabalament». «Al principi, tens una idea molt somiadora, després xoques amb la realitat i arribes al pou, però tornaràs a pujar; això passa en qualsevol projecte i, si no t’ho expliquen, penses que estàs fracassant», apunta. «Jo ara començo a gaudir perquè tinc molta menys pressió», conclou la mediadora.

El programa, que continuarà fins al novembre, ha comptat amb «xifres òptimes» de participants i un bon grau de satisfacció. «Per a mi, ha sigut bàsic per estar on estic ara; ara sento que el meu projecte pot començar, fins ara anava una mica a cegues», explica Torrell. «Per tant, té tot el sentit plantejar una segona edició per al pròxim any; seria un bon símptoma que acabem consolidant el Consolida’t», tanca el regidor Baiges.