Troben una gran quantitat de xeringues en un parc del Barri Gaudí de Reus

Una empresa de geotecnia ha denunciat a les xarxes socials el mal estat en que es troba el barri Gaudí de Reus. Des de fa uns dies, l'empresa està realitzant tasques de neteja d'una zona ajardinada del barri i alerten que s'estan trobant una gran quantitat de xeringues i pots de metadona.

L'empresa critica que no hauria de ser normal aquest tipus de troballa, sent una zona per la que passegen molts nens i gossos. I alerten que en molts casos, les agulles queden amagades sota les fulles fet que suposa un perill per als veïns.

