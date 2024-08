Mor l'exjugador del CF Reus Deportiu Santi Juncosa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui l'esport reusenc plora la mort de Santi Juncosa, una figura molt rellevant en el futbol local. Juncosa, que ha mort aquest dissabte al matí, va tenir una carrera destacada tant com a futbolista com a entrenador.

Va jugar durant vuit temporades a les categories inferiors de l'Atlético de Madrid, arribant a disputar un partit amb el primer equip durant la temporada 1973-74. Posteriorment, va continuar la seva carrera a l'Atlético Madrileño abans d'incorporar-se al CF Reus Deportiu, on va jugar com a davanter.

Recentment, va ser reconegut a la Nit dels Campions 2024, un esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Futbol. El 2023, va rebre un premi Esport i Ciutat de l'Ajuntament de Reus per la seva trajectòria com a jugador, entrenador i directiu en diversos clubs de la ciutat, com ara el Club de Futbol La Salle Reus. A més, va dedicar més de quaranta anys a l'ensenyament com a professor d’educació física en aquest centre, on va rebre la insígnia d'or en la seva jubilació.

Juncosa també va tenir un paper important com a directiu del CF Reus Deportiu en diferents etapes, sent recordat per la seva implicació en la gestió i desenvolupament del club. A més, va ser un membre actiu de la comissió d’entrenadors de Catalunya, on va contribuir a la formació de nombrosos entrenadors joves.

Molts aficionats del fubtol reusenc han compartit missatges de condol a través de les xarxes socials. També ho ha fet el CF Reus Deportiu, que ha lamentat la mort de l'exjugador a través del seu compte d'X. «Des del @ReusDeportiu lamentem la mort de Santi Juncosa, històric exfutbolista del CF Reus Deportiu i tot un referent per a l’esport de la nostra ciutat. Volem traslladar el nostre més sentit condol a familiars i amics. Descansi en pau», expressava el club.

Et pot interessar: