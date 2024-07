Crema una cuina en uns baixos de Reus

Els Bombers han treballat aquesta matinada en un incendi en uns baixos situats al carrer Josep Solé i Barberà de Reus. L'avís l'han rebut a les 05.52 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions.

Allí han localitzat el foc en una cuina situada en un garatge a la planta baixa, on ha cremat la nevera. Després d'apagar el foc i ventilar s'ha evacuat a les persones que hi havia a les dues plantes superiors, les quals es trobaven confinades per la quantitat de fum que hi havia. L'edifici no ha patit danys estructurals.

Com a conseqüència de l'incendi, una persona ha esta atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques per inhalació de fum i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus.

Incendi de dos contenidors

Una dotació de Bombers de la Generalitat ha treballat aquesta matinada en l'incendi de contenidors al carrer de Mas Pellicer. L'avís l'han rebut a les 01.42 hores i s'han desplaçat fins allí.

El foc ha afectat també dos turismes estacionats i una part d'una palmera que hi havia a prop dels contenidors. No hi ha hagut danys personals.

