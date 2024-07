L’entorn del convent de les Clarisses de Reus ja respira amb un pulmó verd de 22.000 m2

L’entorn del convent de les Clarisses ja respira amb un nou pulmó verd, que s’ha adequat fruit de la col·laboració publicoprivada. Tres mesos fa que el promotor immobiliari Unifamiliar Sant Jordi va començar els treballs previs per arranjar l’entorn natural entre el barranc del Roquís, els carrers del Migdia, de Bernat Metge, de Vilafortuny i de Llorenç Milans del Bosch i la carretera T-11, darrere del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia i a tocar de la pista esportiva.

Ahir, el govern municipal, veïns i l’empresa van inaugurar la zona verda, de més de 22.000 metres quadrats (m2). «Continuem apostant per generar espais i llocs de trobada, no tan sols pel compromís amb el planeta, sinó també per la salut de les persones», va valorar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, que va assenyalar que «encara no estava inaugurat i la gent li fa molt d’ús».

El condicionament de l’indret ha tingut en compte la voluntat de conservar la major part de l’arbrat existent i la plantació de més exemplars. «S’ha fet amb un pensament sostenible per a la ciutat, que no sigui una càrrega i que no hàgim de patir; són espècies autòctones acostumades al clima que tenim», va detallar el gerent d’Unifamiliar Sant Jordi, Daniel Roig.

Així mateix, l’actuació, que completa el projecte d’obres del pla parcial d’un subsector del Camí dels Morts, ha permès habilitar l’àrea d’esbarjo per a gossos més gran de Reus, de 4.100 m2, i un espai de jocs infantils, de 505 m2, en el camí entre les Germanes Clarisses i el bloc d’habitatges de la cruïlla dels carrers de Vilafortuny i de Bernat Metge.

Està conformat per diversos troncs que posen a prova l’habilitat i l’equilibri dels més petits i permeten, també, jugar «amb la imaginació», subratllà el regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient, Daniel Rubio. La intervenció ha acabat amb la instal·lació de mobiliari urbà, com bancs, una font i papereres. Rubio va afegir que hi haurà tres passades setmanals del servei de neteja i que s’ha pintat la pista esportiva.

Cal recordar que Unifamiliar Sant Jordi també té previst construir un bloc d’habitatges davant de l’Escola Doctor Alberich i Casas. «Creiem que és una zona boníssima per a viure», va tancar Roig. La jornada, a més, va comptar amb una festa cortesia de l’associació de veïns El Santuari. L’actuació al voltant de les Clarisses representa la segona fase d’execució de la V Verda. La primera van ser les obres d’urbanització i recuperació paisatgística de la riera de l’Abeurada, que es van donar per acabades el gener.