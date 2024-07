El transport per a l’ICASS de Reus, actiu amb una assistència del 60%

El departament de Drets Socials garantirà el transport dels treballadors de l’ICASS traslladats a la residència de la Mercè de Tarragona. Aquest va ser un dels acords al qual van arribar en les negociacions entre els representants sindicals dels treballadors i el departament en el seu moment.

D’aquesta manera, els 72 treballadors traslladats no patiran el greuge de veure’s obligats a assumir el cost del transport fins al nou lloc de feina a conseqüència del tancament temporal de la residència. El servei de llançadora sempre efectuarà, tal com s’explica en els documents oficials, els trajectes amb origen i destí a la ‘Parada Segle XX’, al davant de la residència, a la ‘Parada Estació’, a l’estació d’autobusos de Reus, i a la ‘Parada La Mercè’, pels diferents torns dels treballadors.

Tanmateix, aquesta mesura té una lletra petita que no acaba de convèncer als sindicats. El servei està previst que es prorrogui any rere any, amb un màxim fins al 2028, data en què s’espera que la reforma de l’ICASS finalitzi. No obstant això, perquè es puguin portar a terme aquestes pròrrogues el servei ha de mantenir un ús mínim del 60%, és a dir, un mínim de 44 usuaris.

«D’entrada sí que serà útil aquesta mesura i s’utilitzarà, però potser al cap del temps no. Hem de tenir en compte que si un treballador canvia de feina o es jubila, serà un menys que es comptabilitzarà per arribar al mínim. I si entra un treballador nou o un substitut, aquest no tindrà el dret a aquest servei encara que sigui de Reus. Per tant, tampoc comptarà», apunta la presidenta del comitè territorial de Drets Socials de CCOO a Tarragona, Glòria Boqué.

Per aquest motiu, Boqué creu que el servei podria quedar interromput amb pocs anys perquè no es donarien les circumstàncies necessàries per prorrogar-se i, aleshores, considera que no era la millor opció. «A més, no tots els treballadors són de Reus. Altres venen de fora, per exemple, Vila-seca. A aquests no els surt a compte anar fins a Reus per després anar a Tarragona. En conseqüència, no tindran una compensació i, a més, ja són treballadors que no comptaran», comenta la presidenta del comitè territorial.

Contraproposta

«Nosaltres els vam plantejar un plus a la nòmina en concepte de desplaçament. Seria una mesura igual per tothom i que no dependria de la quantitat de treballadors», proposa Boqué, tot i que afegeix que la resposta va ser que aquests plusos no es contemplen dins l’administració pública.

Així i tot, veu amb bons ulls la mesura implementada i considera que és «positiva», tot i que «amb inconvenients». «Esperem que el servei es pugui aprofitar i anirem veient com evoluciona tot plegat», afirma per concloure. Segons el plec de condicions, està previst que el servei entri en funcionament l’1 de setembre d’enguany i, en cas de completar totes les pròrrogues, porti a terme un total de 4.749 trajectes.