La nova junta directiva d’H2O treballarà perquè tot arreu «sigui un espai segur» per al col·lectiu LGTBIQ+

Misericòrdia Àvila, Josep Maria Torres i David Fornieles conformen la nova junta directiva d’H2O, el col·lectiu LGTBIQ+ del Camp de Tarragona. La seva candidatura fou la més votada en l’assemblea general de dilluns i, dimecres, se signà el traspàs de poders amb la presidenta sortint, Berta Mascaró, que ha deixat «el llistó molt alt».

Ni una setmana fa que estan al càrrec, però tenen els objectius molt clars: impulsar la formació, teixir vincles amb administracions públiques i entitats, augmentar la militància, renovar la web i culminar la reforma d’uns estatus de la dècada dels 90. «Amb tot, el més important no és créixer, sinó continuar presents, vius, fent el que fem, tenint veu», afirma la nova presidenta, Misericòrdia Àvila.

La junta considera que, avui dia, encara és «difícil» ser una persona LGTBIQ+ per l’auge d’un discurs polític d’extrema dreta que està calant entre la població jove i que assenyala «que el que és diferent d’ells és dolent». «Cal deixar-los clar que som persones també», declara el nou secretari, David Fornieles. «Pot fer por, però no deixarem que ens influeixi», afegeix. Àvila remarca que les agressions homòfobes «sense sentit» fan que H2O «tingui encara més sentit».

Per combatre els discursos d’odi i crear consciència, creu que és clau «tenir moltíssima més visibilitat». Xerrades o contingut a les xarxes socials pot ajudar que els adolescents «obrin els ulls», comenta Fornieles. La directiva, però, és del parer que s’ha d’aconseguir estar present «en qualsevol esdeveniment» i «en llocs en què no se’ns espera». «Si volem reivindicar els nostres drets, hem de reivindicar-los des d’espais on se suposa que no hauríem d’estar», valora Àvila.

Un dels exemples és que la bandera LGTBIQ+ penjà al balcó de l’Ajuntament de Reus, de forma que el missatge podia arribar a persones alienes al col·lectiu. «Volem veure com els consistoris del Camp de Tarragona ens poden ajudar, però hi ha límits, ens mantindrem fidels a les nostres idees», sentencia la presidenta. També subratlla que es buscarà reforçar i cuidar les relacions amb altres entitats del territori.

En l’actualitat, una trentena de persones militen a H2O. La nova junta vol donar resposta a una pregunta: «Per què som 30 i no més?». «No som un espai prou segur? Tenim alguna cosa que no agradi? No ens coneixen?», es qüestiona Àvila. També s’ha detectat que la presència de dones és minoritària, així com col·lectius com els asexuals o els intersexuals.

Plantegen realitzar una jornada de portes obertes perquè tothom pugui conèixer l’entitat. «Les persones que estem aquí lluitem pels nostres drets i per crear un espai segur, no només a H2O, sinó també al supermercat o al cinema», conclou Àvila. «Volem que se’ns respecti com a tot el món, no som d’un altre planeta», tanca Fornieles.

El llegat de Berta Mascaró

Àvila, Torres i Fornieles agafen el relleu de Berta Mascaró, que ha estat quatre anys encapçalant l’entitat. Mascaró expressa que ha viscut la presidència «amb molta il·lusió». En la seva etapa, creu que s’ha aconseguit enfortir la militància. A partir d’ara, continuarà formant part d’H2O i «H2O sempre serà part de mi». Ho farà com a persona tècnica i militant, donant un cop de mà a la nova junta, «però més de portes endins».