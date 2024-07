El nou protocol municipal permetrà cada any comprar un mínim de 5 pisos socials

L’Ajuntament de Reus ja disposa d’un protocol per adquirir habitatges de segona mà, rehabilitar-los i destinar-los al lloguer social. La inversió per al present 2024, quan tindrà lloc una prova pilot, serà de mig milió d’euros i permetrà comprar un mínim de cinc pisos. La intenció és que s’hi destinin uns 500.000 euros més el 2025 per anar incrementant el parc públic d’habitatge. «Som una ciutat tensada i necessitem posar a disposició de les famílies un habitatge de lloguer assequible», valora la regidora d’Habitatge, Anabel Martínez.

El topall del preu dels habitatges serà de 130.000 euros, incloses les despeses de rehabilitació. El mètode d’adquisició serà el tanteig i retracte, és a dir, el dret d’adquisició preferent d’immobles en procés d’execució hipotecària a favor de l’administració pública. Es prioritzaran pisos amb tres habitacions o més, perquè «la major part del parc d’habitatge és de dues habitacions o d’una i és difícil poder encaixar-hi les famílies», i amb una antiguitat inferior als 75 anys.

A més, es vol que hi hagi «habitatge assequible a tot arreu» i s’intentarà que n’hi hagi «molt distribuït en el conjunt de la ciutat». «Al final, el que volem és comprar molt d’habitatge amb els diners que tenim per poder posar-los a disposició de la ciutadania», expressa l’edil. La voluntat municipal és que, en sis mesos des de la compra, els domicilis es puguin habitar. Criteris econòmics dictaminaran qui hi podrà accedir, ja que seran de protecció oficial.

Martínez afegeix que la necessitat de tenir el protocol s’explica a través de l’agilització dels tràmits per incrementar el parc d’habitatge. «La via de tanteig i retracte és exprés; des que manifestes l’interès fins que inscrius el pis al registre, no poden passar més de tres mesos», apunta. El protocol fixa els passos a seguir per fer efectiva la compra, així com els criteris, els topalls i les característiques a l’hora de plantejar-se adquirir un pis.

«El protocol també dona opció que, de manera puntual, si surten altres oportunitats, també es puguin adquirir fora d’aquest marc», afegeix l’edil. L’Ajuntament de Reus ja ha mostrat interès en executar l’opció de compra de dos domicilis. En aquest context, la regidora demana «a les persones que tinguin un habitatge buit» que «confiïn per posar-lo a la nostra Borsa de Lloguer». Està previst llençar una campanya per recordar de l’existència del servei.

El document oferirà una solució a curt o mitjà termini per destensar una mica la necessitat d’habitatge i complementarà projectes com la Hispània o la promoció de 132 pisos a Mas Iglesias. «I també comencem a treballar amb el sòl públic, estem valorant opcions per iniciar noves construccions», expressa Martínez.

Amb tot, afirma que la situació de l’habitatge és «molt complicada» i que «per molt que generem, no en generem prou», de forma que insta promotors privats a tirar endavant projectes. «No hem de quedar-nos aquí, hem d’aconseguir que tothom pugui accedir a un habitatge. No sé si en tres anys ho aconseguirem, però això no vol dir que no puguem treballar per fer-ho», conclou l’edil.