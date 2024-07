El PAM compleix el seu primer semestre en vigència a Reus: el 78% de les accions ja estan començades

El Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-27 va celebrar el juny, tot coincidint amb l’aniversari del nou equip de govern, el seu primer semestre en vigència. En aquests moments, un 77,5% de les actuacions previstes en el full de ruta —314 de 405— ja s’han iniciat. El grau d’execució és d’un 19%.

«Se’ns va dir que potser eren moltes accions; nosaltres vam respondre que eren executables», va valorar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, qui va remarcar que estan «satisfets» perquè el primer any «probablement és el més complicat» atès que «s’han de començar a iniciar els diferents processos» i complir els terminis de la contractació en l’administració pública. «Vam treballar algunes accions des del primer dia; no esperem a tenir el PAM per començar a governar», va afegir la regidora de Bon Govern, Transparència i Participació, Montserrat Flores.

El PAM es divideix en tres eixos. El segon, Ciència, innovació i creixement econòmic, encapçala la classificació amb un 81% d’accions engegades i una execució del 21%. En aquest apartat s’inclouen, entre d’altres, les propostes relacionades amb el coneixement i la innovació (ja han tingut lloc un 28,7% dels compromisos previstos) i la projecció de la ciutat (22,5%), com la posada en marxa del Reus Living Lab, la promoció del vermut a Madrid o l’enregistrament d’un videoclip de Rigoberta Bandini al barri Gaudí, com va apuntar la primera tinent d’Alcaldia, Noemí Llauradó.

El segon lloc l’ocupa l’eix 1, Escolta activa: les persones al centre, amb una execució del 20,7% i un 78% d’actuacions començades. És la línia de treball amb més accions, 240. Els àmbits que presenten un grau de compliment més elevat són l’accés a l’habitatge (39,1%), amb el nou Servei de l’Habitatge o l’avançament en projectes com el complex de la Hispània; infants, joves i gent gran (28,5%), amb l’avantprojecte de la nova escola bressol municipal o la Setmana de les Persones Grans; i igualtat i diversitat (27,5%), amb treballs com el pla municipal de sensellarisme i la revisió de mecanismes d’atenció a víctimes de violència de gènere.

El tercer eix, Ciutat verda i sostenible, completa el rànquing amb un 15,8% d’execució i un 75% de propostes arrencades. Guaita va explicar que molts dels projectes corresponents a aquesta línia relacionada amb el medi ambient, els recursos naturals, els animals de companyia, la cohesió urbanística i la mobilitat sostenible requereixen «infraestructura» i, per tant, impliquen tràmits més llargs.

El tercer tinent d’Alcaldia, Daniel Rubio, va destacar fets com la recta final de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a la comunitat energètica de l’Agro-Reus, l’activació de la Ganxeta o el RENATUReus. Així mateix, avançà que s’està treballant en un projecte per instal·lar panells solars al Cementiri. «No volem ser autocomplaents; volem ser molt autoexigents», va tancar l’alcaldessa, Sandra Guaita.