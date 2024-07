Reus acull el Festival ContempoRanEUS 2024

La ciutat de Reus es convertirà en l'epicentre de la música contemporània amb el Festival ContempoRanEUS 2024, un esdeveniment dedicat a la música de nova creació. Aquesta iniciativa, impulsada per Joan Bagés i Rubí i Joan Martí-Frasquier, busca donar continuïtat a la Mostra de Música de Nova Creació feta a Reus l'octubre del 2023 amb una programació ampliada que inclou dues sessions anuals, una al juliol i l’altra al novembre.

La Sessió d'Estiu, que tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de juliol de 2024, oferirà tres concerts amb temàtiques diverses per atraure un públic ampli. El dia 18 Morphosis Ensemble i SheepDog (CAT) presentaran un concert que fusiona música i intel·ligència artificial. L'endemà serà el torn de Flashback Ensemble (Perpinyà, FRA) que combinarà música i arts visuals en un espectacle multisensorial. Mentre que el 20 actuarà Zahir Ensemble (ESP).

El programa també incorpora grans nom de la creació contemporània española del segle XX com Luis de Pablo i César Camarero, així com noms més recents de radiant actualitat com Voro Garcia.

La Sessió de Tardor, programada per als dies 22 i 23 de novembre de 2024, estarà dedicada a l'electrònica. Hi actuaran Zahir Ensemble i el compositor i artista sonor Joan Bagés i Rubí.

El Festival CONTEMPORANEUS 2024 busca situar Reus en el mapa internacional de la música de nova creació, oferint un espai per a la innovació i l’experimentació sonora. Amb aquesta iniciativa, es pretén donar visibilitat a compositors contemporanis i fomentar la interacció entre la música i altres disciplines artístiques.

Et pot interessar