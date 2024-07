La primera fase de l’Eix Astorga arribarà al barri Juroca de Reus i costarà uns 2,5 MEUR

Fotografia del carrer d’Astorga, en el tram limítrof amb la plaça d’Europa, que es transformarà per donar més protagonisme al vianant.Adrian Disch

L’Eix Astorga és un dels projectes estrella de l’actual equip de govern, amb l’objectiu de transformar-lo en un «eix cívic» que faciliti la connexió a peu entre els barris del sud de la ciutat i l’actual estació de tren, al passeig de Mata. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, detalla que, en aquests moments, s’està realitzant un «treball intern» per definir com ha de ser l’avantprojecte «i treure després les licitacions». Amb tot, avança que la iniciativa s’executarà «en dues fases» i, probablement, «anirà a dos mandats».

La batllessa assenyala que la voluntat és acomplir en el present mandat la primera fase, «que arribaria fins al barri Juroca» i costaria «uns 2,5 milions d’euros, segons les primeres aproximacions que tenim». Entre el 2027 i el 2031, «segurament», es completaria la reforma del carrer d’Astorga «fins al barri Montserrat», passant per Parcel·les Casas.

Tal com es detalla al Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-27, l’Eix Astorga ha de permetre unir i vertebrar els barris Fortuny, Juroca, Parcel·les Casas i Montserrat, «ordenant els diferents espais que s’hi articulin». L’alcaldessa va més enllà i apunta que el projecte «es basa en l’eix nord-sud» i que ha de facilitar «una mobilitat sostenible i pacífica a la nostra ciutat». «És un gran eix cívic que permetrà que la ciutadania gaudeixi de Reus i que, caminant, pugui anar des del barri Montserrat fins a l’estació de tren de manera pausada, pacificada», expressa. Guaita apunta que, tot i que, en principi, els vehicles privats i els autobusos urbans continuaran podent-hi circular, «ha de tenir un carril bici aïllat i un espai no només per a caminar, sinó que es pugui gaudir, amb zona verda».

La presidenta de l’associació de veïns del barri Fortuny, Cori Balanyà, afirma que la projecció de l’Eix Astorga li sembla «molt bé», atès que permetrà «donar una visibilitat molt diferent als barris de la zona sud». «Tot el que sigui millorar l’accés al centre de Reus des dels diferents barris ens sembla perfecte», expressa. Balanyà, que aprofita per suggerir que s’hauria de renovar l’enllumenat d’aquesta artèria. «Estem molt engrescats tant per aquest projecte com amb la rehabilitació dels habitatges; pot quedar una zona més moderna si tots posem de la nostra part», tanca.

Nous horts urbans

L’alcaldessa remarca que l’Eix Astorga «enllaça amb els horts urbans que es volen fer al carrer d’Astorga». La previsió és crear 22 parcel·les al solar del número 44 del carrer d’Astorga, a tocar de la riera de l’Escorial i la zona verda del carrer de Pere Cavallé Llagostera. En aquests moments, es troba a contractació pública el contracte per a la redacció del projecte, que permetrà concretar com seran els horts i com s’haurà d’adequar la finca.

El disseny dels horts haurà d’incloure la delimitació del solar, la preparació del terreny amb terres vegetals adequades per a la plantació, l’equipament per al rec i el processament de les restes vegetals i la preinstal·lació d’enllumenat i clavegueram. S’hi col·locarà una tanca perimetral vegetal arbustiva de baixes necessitats hídriques, amb ombra amb arbres de fulla caduca. Els horts també destacaran per la seva funció d’educació ambiental, amb activitats per a les escoles.