Assignen places públiques a l’Associació d’Alzheimer

La Generalitat de Catalunya ha assignat sis places públiques a l’Associació d’Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus i Baix Camp. Són les primeres places públiques que s’atorguen a la demarcació dirigides a una entitat especialitzada en aquestes afectacions. La directora del centre, María Jesús Lerín, va valorar que la «fita» facilita «la conscienciació sobre aquesta malaltia, que no només afecta qui la pateix, sinó també les seves famílies, amistats i cuidadors».

Lerín va recordar que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix la demència «com una prioritat de salut pública» i que, segons la Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i Altres Demències, «s’estima que a Espanya hi ha al voltant d’1,2 milions de persones afectades per la malaltia de l’Alzheimer i 4,5 milions involucrades en la seva cura i suport».

L’associació, que l’any passat va celebrar el seu vint-i-cinquè aniversari, assenyala que l’assignació de les places permetrà que «més persones amb Alzheimer rebin cures personalitzades en un entorn segur i acollidor, alleujant la sobrecàrrega dels seus éssers estimats i millorant la seva qualitat de vida». «La cura d’aquestes persones és un dels desafiaments que hem d’afrontar tots plegats», va reflexionar Lerín, qui va reconèixer que «m’agradaria que haguessin estat més places» i que «esperem que aviat ens en donin alguna més». En aquest context, Mònica Alabart, directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Tarragona, va expressar que «tant de bo en fossin més» i que «treballem amb la possibilitat d’ampliació». «L’objectiu final, final, final, és que no n’hi hagi cap, ni pública ni concertada, perquè ja no faci falta», va tancar Alabart. «Continuarem treballant sense descans per continuar sent un referent al territori», va concloure Lerín.

