Reus recupera el Pont de Calderons i el posa en relleu pel seu valor patrimonial

Aigües de Reus ha enllestit les obres de reparació i recuperació del Pont de Calderons, que consta d’un aqüeducte medieval, construït entre el 1444 i el 1449, que era una de les entrades naturals de l’aigua del minat d’Almoster a la capital del Baix Camp.

El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio, va destacar que els treballs permeten «posar en relleu el patrimoni vinculat a la nostra ciutat i a la història de l’aigua». «La història de Reus va estretament lligada als recursos hídrics», va afegir, tot mencionant altres projectes, com la Bassa Nova. «És una manera de fer pedagogia: l’aigua no només és vida, sinó que també és patrimoni», va rematar.

La intervenció, que es va iniciar el maig i que ha tingut un cost d’uns 103.000 euros, ha consistit en l’arranjament de la part superior del pont de pedra, amb relació a la seva qualitat estètica i funcional, atès que estava malmesa pel pas de vehicles. Així mateix, s’ha canviat el paviment del camí que en permet l’accés i s’ha adequat l’entorn de l’aqüeducte perquè actuï com a mirador, per tal de contemplar l’arc de l’element patrimonial i el barranc.

La nova zona, que inclou un tòtem informatiu, també permetrà oferir un espai de descans i repòs als vianants, corredors i ciclistes que passin pel Camí Antic de Castellvell i actuarà com a refugi climàtic. Tot plegat s’ha dut a terme tenint en compte els usos actuals del camí, que s’utilitza com a zona de GR. Rubio va destacar que el Pont de Calderons «amb el temps es va anar oblidant, distanciant-se moralment», però, uns anys enrere, entitats que difonen el patrimoni van demanar a l’Ajuntament de Reus que realcés l’indret.

En concret, l’edil va destacar la col·laboració amb Espais Ocults, Carrutxa i l’Associació Reusenca per a la Cultura i el Patrimoni (ARCP). El regidor de Cultura, Daniel Recasens, va posar èmfasi en la «voluntat que sigui un punt de partida, i no un punt final», en referència a les converses entre l’administració pública i la ciutadania per a protegir el patrimoni de la capital del Baix Camp. També remarcà la intenció de «parlar de patrimoni més enllà del que és estrictament material; és a dir, parlar del patrimoni emocional».

Catàleg de Patrimoni

El regidor Rubio va aprofitar la presentació de final d’obres per informar que es tenen algunes iniciatives «més en cartera» per realçar els vestigis de la història de Reus i que, al mateix temps, ja s’està treballant en la renovació del Catàleg de Patrimoni, una tasca que tindrà continuïtat el 2025. L’actualització permetrà que el Pont de Calderons sigui declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), fruit del treball entre consistori i entitats.

«Tenim una bona notícia doble: presentem la infraestructura de la recuperació del Pont de Calderons i posem en relleu el seu valor patrimonial», va tancar l’edil responsable d’Aigües de Reus. En aquest context, Recasens va comentar la intenció d’ampliar la mirada vers el patrimoni per tenir en consideració, també, «els espais viscuts».