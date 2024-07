El Cor Ciutat de Reus obrirà l’acte central del ‘Mulla’t’ a la piscina del Monterols

L’edició número 31 de la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple tindrà lloc aquest diumenge, 14 de juliol. L’acte central a les comarques de Tarragona tindrà lloc a la piscina del Club Tennis Monterols. La coordinadora de campanyes de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), Sefa Bové, va detallar ahir, des de la sala d’actes de la Cambra de Comerç de Reus, que la jornada s’iniciarà a les 12 hores.

Enguany, comptarà amb la col·laboració del Cor Ciutat de Reus. Els seus membres seran els encarregats de cantar la cançó Llença’t, de Lax’n Busto, des de dins de l’aigua, per cridar a la participació dels assistents. Simultàniament, el nedador reusenc Santiago Esteva travessarà la piscina amb la bandera del Mulla’t i, a partir d’aleshores, tothom qui ho vulgui podrà fer el salt a l’aigua. A partir de les 12.30 h., DJ James posarà la música a la festa. Durant tot l’acte, es podrà comprar marxandatge de la campanya, com tovalloles, bosses, samarretes i ventalls.

El Mulla’t per l’esclerosi múltiple és una iniciativa de sensibilització social que compta amb l’adhesió de més de 600 piscines a tot Catalunya, 170 de les quals estan a les comarques tarragonines. Més de 1.500 voluntaris participen en l’acte, que compta cada any amb prop de 100.000 persones que, de forma simbòlica, fan un salt solidari per la lluita contra aquest trastorn.

Per al vicepresident de la Cambra, Jaume Batista, «és un goig poder col·laborar un any més en una iniciativa com aquesta per a la FEM, una fundació que fa una tasca encomiable per millorar la vida de les persones que pateixen aquesta malaltia». Per la seva banda, Teresa Campanera, patrona de la fundació, va subratllar la tasca que està duent a terme l’entitat des de fa molts anys per «donar visibilitat a una malaltia sense cura, que és la segona causa de discapacitat entre les persones joves després dels accidents de trànsit».

Per part del Club Tennis Monterols, Tània Piqué va lloar la tasca que fan els voluntaris de la FEM i es va mostrar molt satisfeta de «poder col·laborar amb la iniciativa». «Posem la piscina del club a disposició de la fundació i esperem que siguin moltes les persones que enguany es mullin per l’esclerosi múltiple», va concloure. Segons es detalla a la web de la campanya, el Reus Deportiu, el Reus Ploms i les Piscines Municipals també es mullaran per l’esclerosi múltiple.