Agro-Reus tindrà la comunitat energètica activa a finals d’any, i al sud se’n projecta una de nova

Les comunitats energètiques són una forma d’organització col·lectiva que permet reduir els costos energètics, disminuir la dependència respecte de les grans companyies i millorar l’eficiència energètica dels immobles. A Reus, una col·laboració publicoprivada permetrà al polígon Agro-Reus disposar d’una de les comunitats energètiques més grans de l’Estat.

En paral·lel, la Comunalitat Reus Sud està treballant per projectar-ne una de nova i de caràcter veïnal, és a dir, que siguin les entitats les que decideixin què fer amb l’energia produïda. Fonts municipals confirmen a Diari Més que les obres de les instal·lacions fotovoltaiques a l’Agro-Reus acabaran el present mes de juliol. La posada en marxa està prevista per a «finals d’any», concreten.

Al seu torn, la cooperativa Enernou, en el marc de la línia de sobirania energètica de la Comunalitat Reus Sud, planteja generar una comunitat energètica veïnal, participada per entitats, associacions i veïns de l’àrea meridional. Joan Francesc Roca, d’Enernou, detalla que el projecte, que començarà amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, vol anar «més enllà de la propietat» i que els beneficis «reverteixin en el barri», a través d’iniciatives socials, la millora de l’eficiència energètica o la reducció de la despesa.

En un primer estadi, es volen ocupar cobertes d’equipaments públics o d’ús comunitari —com podria ser el Giny, el Centre de les Arts Gestuals i del Circ— per col·locar-hi els panells. «Aquí hi ha un recurs d’ús comú, que són unes cobertes que no s’estan utilitzant per res, i es podrien aprofitar per generar energia i que els seus beneficis reverteixin en el mateix barri», apunta.

La segona fase buscaria ocupar espais privats, amb la col·laboració del veïnat. A banda de les instal·lacions fotovoltaiques, Roca comenta que l’objectiu de la iniciativa és que l’energia sigui «d’ús comunitari» i que siguin les associacions de veïns i altres entitats presents a la zona les que decideixin «què volen fer i com ho volen fer».

«Una part de l’energia seria per a l’equipament i la resta aniria dedicada al que decideixin les associacions», explica. Com a exemples, assenyala que la proposta podria ajudar a rebaixar la factura elèctrica de la població en risc de pobresa energètica, cobrir la demanda i les necessitats de les organitzacions de caràcter social del sud per al manteniment de les seves seus o la realització d’activitats o vendre els excedents.

«Ara mateix no podem prendre decisions, l’energia està en mans dels grans productors i generadors, i amb aquest projecte volem revertir-ho», reflexiona. Enernou està treballant per intentar convèncer les associacions veïnals sobre la idoneïtat de la proposta per formalitzar un consell que prengui decisions. «Abans del mes d’agost volem tenir clar si les entitats juguen o no», assenyala Roca.

En cas negatiu, el projecte es redirigiria cap a un estàndard de comunitat energètica, però, si es compta amb la seva col·laboració, de cara a setembre es miraria de tenir llestos uns estatuts de constitució del col·lectiu. La nova comunitat energètica anirà destinada als barris del sud, però Roca explica que és una idea «que es pot fer extensiva on vulguem».