La primera fase del Reus Cohort acaba amb unes 900 enquestes fetes

L’Ajuntament de Reus va donar el tret de sortida al projecte Reus Cohort durant l’últim trimestre del curs 2023-24. Les primeres enquestes sobre comportaments i necessitats en matèria de salut es van tramitar als centres educatius després de Setmana Santa. A finals de juny, es va donar per acabada la primera part de l’estudi. Segons dades facilitades pel consistori, una quinzena d’instituts, entre públics i concertats, van completar el qüestionari. En total, es van registrar unes 900 respostes. Les preguntes van dirigides als alumnes de segon i quart d’ESO, segon de Batxillerat i segon de cicles formatius de grau mitjà.

El regidor de Salut i Esport, Enrique Martín, comenta que, d’entrada, la proposta ha tingut una bona acollida entre els centres educatius, que l’han considerada «molt interessant» perquè els permet conèixer «les necessitats reals» dels seus alumnes. «Al pròxim curs escolar es podrà disposar de resultats que permetran conèixer les necessitats dels joves en matèria d’hàbits saludables; una imatge que ens ha de permetre adequar les accions a les necessitats reals», destaca l’edil. De fet, amb els resultats en mà, la regidoria emprendrà les actuacions que consideri pertinents per revertir els problemes que s’hagin pogut detectar. Així mateix, Martín comenta que cada institut rebrà la radiografia de les respostes dels seus estudiants.

Quins aspectes socials, d’educació, de salut, comportaments o aspectes rellevants poden afectar directament a la vida dels joves de la ciutat? Quins són els factors de protecció que s’han de generar? Aquestes són les dues preguntes clau amb què s’ha plantejat el projecte. El qüestionari recollia preguntes sobre aspectes com les addiccions, la salut sexual, l’ús de pantalles, el consum de drogues, el descans, l’estat d’ànim, l’alimentació, l’activitat física, la mobilitat i la seguretat viària, les relacions socials i els jocs i les apostes. L’estudi es repetirà cada dos anys, per tal de poder observar l’evolució de la mateixa població en els ítems plantejats.

L’estudi està liderat per la Universitat de Vic i compta amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i del Departament d’Educació de la Generalitat. «Ens permetrà avaluar, al llarg del temps, amb dades objectives, l’efectivitat de les polítiques en salut desplegades, així com decidir-ne de noves, una vegada detectades les necessitats, fins i tot, anant al detall, per exemple, per zones geogràfiques», subratlla el regidor Martín, atès que cada zona pot presentar un context diferent. El Reus Cohort té una durada de cinc anys i les enquestes s’enviaran amb una periodicitat biennal.