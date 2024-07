L’Ajuntament de Reus continua insistint en l’ampliació de la sala de cerimònies del Tanatori Municipal

L’Ajuntament de Reus continua insistint en la importància d’ampliar la sala de cerimònies del Tanatori Municipal fent pública la licitació per a la redacció i execució d’obres del projecte. Aquest disposa d’un pressupost total de 81.070 euros. Una licitació que no s’ha modificat respecte a la que es va donar a conèixer fa gairebé dos anys, al mes d’agost del 2022, però que no va prosperar per problemes administratius.

La regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, destaca la rellevància que té «fer un salt endavant pel que fa a la sala de cerimònies, sobretot per l’espai, i donar resposta al nou ús que s’està fent des de fa molt de temps». Per un altre costat, la regidora valora que «quan es va fer el tanatori als anys 90 es va pensar en l’ús d’aquell moment. En els darrers anys ens hem trobat amb cerimònies de comiat de persones molt arrelades a la ciutat en què la sala es queda petita i molta gent ha de quedar-se dreta». A més, la reforma no té tan sols com a objectiu ampliar l’espai, aprofitant una zona localitzada entre l’edifici i el seu aparcament, sinó també planteja un canvi de fisonomia de la sala, adquirir i col·locar nou mobiliari, 110 seients més que permetran que fins a 240 persones puguin asseure’s, entre altres. A la vegada, també es preveu la urbanització complementària a la zona d’accessos exteriors a la sala de vetlla des de la plaça de Pablo Picasso.

Problemes administratius

Un projecte que, tot i la importància que li atorguen des del consistori, si no fos pels problemes administratius que hi va haver potser ja estaria enllestit a hores d’ara. «Hi va haver problemes tècnics i administratius en la primera licitació l’any 2022. Els tràmits administratius són molt complexos i, aleshores, quan hi ha un problema no és una cosa fàcil i ràpida de corregir», justifica Flores, i afegeix que l’incident està resolt i que el projecte no ha canviat en res. No obstant això, la regidora considera que aquest retard només ha fet que constatar la necessitat de dur a terme l’ampliació de l’equipament en qüestió. Davant d’aquesta situació, Montserrat Flores preveu que, si tot avança correctament, la reforma hauria de finalitzar l’any vinent.