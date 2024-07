Setze places de les residències de la Mercè i Horts de Miró, bloquejades per l’ICASS

El departament de Drets Socials continua negociant amb els vuit residents que encara es resisteixen a abandonar les instal·lacions de l’ICASS. Estava previst que pel passat 30 de juny tots els usuaris haguessin estat traslladats i l’equipament hagués quedat buit. Per aquest motiu, des del departament havien reservat places a les residències de la Mercè de Tarragona i Horts de Miró de Reus, amb la voluntat d’oferir alternatives temporals a les famílies.

Segons han explicat fons del departament de Drets Socials al Diari Més, aquestes reserves es mantenen a hores d’ara amb les seves conseqüències: «Hi ha vuit places bloquejades a la residència Horts de Miró i vuit a la Mercè, a l’espera que aquestes famílies decideixin on es volen traslladar. En conseqüència, hi ha setze persones en llista d’espera que continuen a casa seva, sense poder accedir encara a un dels dos centres».

Des de la Generalitat recorden que l’estructura de la residència «està afectada de múltiples patologies constructives i problemes funcionals greus» i que «cal iniciar les obres de rehabilitació com més aviat millor». A més, consideren que «la intervenció a l’edifici serà d’una gran magnitud i farà tècnicament incompatible la prestació del servei assistencial a persones grans amb una alta dependència i vulnerabilitat, si volem garantir la seva integritat i benestar».

Càtering fins al 10 de juliol

Per una altra banda, actualment el departament ha garantit l’alimentació dels 8 residents contractant un càtering extern a una empresa especialitzada, la qual presta servei a la residència de Montblanc. «Per la tipologia del contracte que se’ns permetia fer amb les condicions en què ens trobem, el servei està garantit fins al 10 de juliol i els familiars dels residents en són conscients», afirmen des del departament.

Des de la Generalitat s’han vist obligats a prendre aquesta mesura perquè el passat 30 de juny va ser l’últim dia del personal de cuina. Aquest el proveïa l’empresa Serunion, que es trobava amb una pròrroga del contracte. Els treballadors del servei de cuina van criticar que el departament no busqués cap solució per a la seva situació personal, ja que, actualment els nou empleats es troben en un permís retribuït de quinze dies mentre l’empresa els busca alguna alternativa en altres centres que ofereixen el servei.

En cas de no trobar-la, aquests seran acomiadats amb la corresponent indemnització en finalitzar el permís. Davant d’aquest fet, des del departament defensen que «hem fet esforços, pensant en els i les treballadores, per reubicar-los a Tarragona o en un altre recurs, però no ha estat possible».

Pacte de confidencialitat

A la vegada, les negociacions continuen entre els mediadors i les famílies per a trobar una solució a l’actual conflicte. Segons va informar recentment Canal Reus, els mediadors i famílies van signar un pacte de confidencialitat entre ambdues parts fins que s’esclareixi la situació. El representant de les famílies de l’ICASS, Tarsicio Ros, assegurava a micròfons de la televisió reusenca que estaven oberts a arribar a qualsevol acord mentre aquest fos «satisfactori».