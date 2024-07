Quinze dies per decidir el futur dels treballadors de la cuina de la residència de gent gran de Reus

El servei de cuina de la residència de gent gran ICASS ha deixat d’exercir les seves funcions després que finalitzés el passat 30 de juny el contracte amb Serunion, l’empresa subcontractada que cobria el servei. A conseqüència, els nou treballadors de la cuina de la residència han entrat en un període de permís retribuït, mentre l’empresa els intenta recol·locar en algun altre centre al qual ofereixen el servei.

«A nosaltres ens haurien d’acollir als llocs on han traslladat els avis, seria el més lògic», planteja Rocío Artigas, fins fa poc supervisora de cuina de la residència ICASS. A més, Artigas destaca que encara queden vuit avis a la residència que deixen sense el servei de cuina: «No té cap mena de sentit deixar-los sense l’atenció que necessiten».

Per un altre costat, considera que des de la Generalitat els han fallat, ja que «quan tot aquest enrenou va començar, va venir el senyor Amorós, el secretari general de Drets Socials, i ens va dir que, tot i que no podien tractar-nos com a la resta de treballadors, sí que buscarien alguna solució». No obstant això, aquesta solució no s’ha materialitzat i, finalment, el contracte s’ha esgotat.

«Tot i que agraïm a l’empresa que estigui buscant la manera de recol·locar-nos, és complicat que ens puguin ressituar a tots», reconeix Artigas. En cas de no poder ser recol·locats després dels quinze dies de permís retribuït que han iniciat aquest juliol, aquests treballadors seran acomiadats amb la pertinent indemnització.

No obstant això, aquesta és una situació que, per alguns d’ells, és especialment negativa: «Jo tinc 57 anys, tinc un company de 55 i una de 60. Si no ens dona feina l’empresa, ens costarà molt trobar de nova i estem ja en els nostres últims anys de cotització».

Situació actual

Actualment, l’equipament tan sols disposa de la directora de la residència, un fisioterapeuta i dos auxiliars al torn de matí i dos al de tarda. Per la seva banda, el departament de Drets Socials continua en contacte amb les famílies per convèncer-les d’abandonar les instal·lacions. A la vegada, l’Ajuntament de Reus va desestimar fa poques setmanes la petició amb més d’11.000 signatures d’exigir una audiència pública amb la ciutadania per parlar del tema.