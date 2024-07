La Diputació enceta els treballs per poder escalfar els edificis de la Boca de la Mina amb biomassa

Fotografia de les obres constructives de la sitja on s’emmagatzemarà el pèl·let que abastirà la caldera de biomassa.Gerard Martí

La Diputació de Tarragona ja ha iniciat els treballs per tenir a punt una caldera de biomassa que doti d’energia tèrmica el Centre d’Innovació i Formació (CIF) Boca de la Mina, el Centre d’Educació Especial (CEE) Alba i l’Escola Oficial d’Idiomes. En aquests moments, els operaris estan construint la sitja on s’emmagatzemarà el pèl·let per abastir la caldera, que se situarà a l’entrada del CIF Boca de la Mina.

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, assegura que aquesta «és una actuació estratègica que respon al nostre compromís per avançar en la transició energètica reduint les emissions i l’ús dels combustibles fòssils als nostres equipaments». La previsió de l’organisme és que la xarxa de calor comenci a funcionar l’hivern del 2025. Les obres tindran un cost d’uns 600.000 euros.

En aquesta línia, Llauradó recorda que el Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina es va dissenyar atenent «criteris de sostenibilitat i eficiència energètica» i que la caldera de biomassa permetrà escalfar «amb energia sostenible» aquest equipament i els altres dos edificis.

També disposaran d’aigua calenta sanitària. A més, subratlla que, des de l’ens supramunicipal, «també donem suport als municipis en la transició energètica i en l’ús de les energies renovables, amb ajuts i assistències que s’adapten a les seves necessitats i particularitats».

El projecte convertirà el CIF Boca de la Mina en el primer edifici de la Diputació que s’escalfarà gràcies a la biomassa forestal. Amb la construcció de la caldera, de 300 kW de potència, s’escalfarà aigua que es conduirà per un entramat de canonades que connecten amb els sistemes de calefacció ja existents als equipaments. A través de l’ús de la biomassa forestal com a recurs energètic, es contribueix a mitigar el canvi climàtic, en aquest cas, pel que fa a la reducció d’emissions.

Transició energètica

Des del 2018, l’ens supramunicipal ha desenvolupat un programa de difusió i sensibilització sobre la biomassa que va néixer amb el Projecte Xarxa de Calor de Proximitat, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. La iniciativa ha permès posar en funcionament nou xarxes de calor a la demarcació i complementar el desplegament d’una quarantena d’instal·lacions de calderes de biomassa —estella i pèl·let— a través de les subvencions de transició energètica.

L’edifici del CIF Boca de la Mina es va remodelar per convertir-lo en un espai ampli, polivalent i funcional tenint en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica. En concret, es van millorar la façana, la coberta i el paviment per reduir la transmitància tèrmica i es va canviar el sistema de climatització.

També s’hi van instal·lar plaques fotovoltaiques per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Gràcies a aquestes actuacions, es van reduir les emissions de diòxid de carboni (en un 77%), de demanda de calefacció (84%), de refrigeració (52%) i de consum energètic (70%). Amb la instal·lació de la nova caldera de biomassa, es pretén convertir aquest edifici en un equipament més eficient.