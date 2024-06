Els nens i nenes prenen el protagonisme de Sant Pere durant el Seguici Petit

La plaça del Mercadal va viure ahir a la tarda el moment més esperat pels nens i nenes de Reus, el Seguici Petit. Una bona estona abans que es donés el tret de sortida a la cercavila, les colles ja es reunien a la casa consistorial i els nervis flotaven a l’ambient.

En tocar les sis en punt, les gralles i timbals van començar a sonar al so de la música de les colles. La Cucafera, l’Àliga, la Mulassa, el Basilisc, el Lleó i els Gegants ballaven al so de la música. Els balls tradicionals, com el Ball de Prims o el de Valencians, avançaven pels carrers amb les seves coreografies.

I, mai poden faltar a una festa els Xiquets de Reus, amb els seus pilars caminants, i el Ball de Diables, que van fer esclatar molts petards. I mentre els menuts demostraven que hi ha cercavila de Reus per molts anys, els seus pares els gravaven i feien fotografies orgullosament que, probablement, acabin en un àlbum o a Instagram.

