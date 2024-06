Bou i arròs, el sopar tradicional de Sant Pere

Requereix mesos d’organització, hores de cocció, però un Sant Pere no és Sant Pere si no se sopa bou i arròs. Gairebé dues dècades han passat des que la colla del Bou de Reus i la cuinera Mariona Quadrada van recuperar l’àpat d’antuvi que amb el temps es perdé i ja calen moltes mans —i peus— per comptar les persones que tenen encerclada la data del sopar popular als seus calendaris. «Per Sant Pere, fem racions per 400», explica la tresorera del Bou de Reus, Laia Vinaixa.

La plaça d’Anton Borrell es va convertir ahir en el menjador on centenars de comensals degustaren el menú especial de festes. En el passat, El Pallol o les Peixateries Velles eren els destins d’aquells qui resseguien l’oloreta de l’estofat. El canvi d’ubicació va respondre a la voluntat d’anar «ampliant lloc».

Vinaixa expressa que el sopar popular ha tingut «molt èxit» des de la seva primera edició i que «a la gent li ha fet gràcia». «Quan munta un acte i li hi ve la gent, és el millor que li pot passar a una colla», valora. De fet, la tresorera de l’entitat comenta que la quantitat de plats preparats és tan justa que, en més d’una ocasió, l’organització ha hagut d’acabar menjant pizzes perquè «no quedava sopar per a nosaltres». «Cosa que assumim perfectament bé, ja que, si tothom ha sopat, s’han fet calerons, que els necessitem per continuar endavant», apunta. A més, remarca que, si no s’ha pogut tastar el bou i arròs, tot l’any s’ofereix al Casal Despertaferro, de forma que, «si no en menges avui, demà vens i sopes aquí».

Precisament, aquest any, el Bou de Reus està d’aniversari: ha bufat les espelmes pels 20 anys de la seva recuperació. Fa gairebé set segles que es té constància de la presència de bovins festius a la capital del Baix Camp. Vinculat al Casal Despertaferro, Vinaixa destaca que el Bou de Reus té la característica de no ser «tan protocol·lari» i de ser una entitat «en què potser és més fàcil accedir». «El Bou és un element que s’ha de gaudir i, si té una ratllada o un cop, tal dia farà un any i ja s’arreglarà quan es pugui», reflexiona. «Sense prendre mal, sobretot, però l’element és per a gaudir-lo», subratlla. En el marc d’aquesta Festa Major de Sant Pere, l’entitat ja ha dut a terme diverses festes per celebrar el seu aniversari, com un vermut popular, cercaviles i correbars. Fins i tot, l’animal es va atrevir a tastar el bou i arròs en una ocasió.

Et pot interessar: