2,7 MEUR per transformar l’entorn del carrer Ample, plaça del Víctor i ‘Condesito’

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus va aprovar ahir dijous 27 de juny l’expedient de contractació de les obres per a la reurbanització del carrer Ample i la plaça del Pintor Fortuny, coneguda com a plaça del ‘Condesito’. Aquesta licitació surt amb un pressupost total de 2.780.558,55 euros i amb un termini d’execució de 14 mesos. A més, aquesta obra també preveu donar continuïtat a la reurbanització de l’entorn de la plaça del Víctor, després que la segona fase de l’obra quedés deserta el novembre de 2023.

La reurbanització del carrer Ample i plaça del Pintor Fortuny es buscarà la pacificació del trànsit i donar major importància al vianant. Aquest projecte, que es va anunciar al mes de març de l’any passat, té com a objectiu revertir la situació entre els vianants i el cotxe. Segons dades de l’Ajuntament, en l’actualitat un 57% de la superfície total del carrer Ample és ocupada pels cotxes i, amb la reforma, l’usuari passarà a tenir una presència del 63%, mentre que el trànsit rodat es reduiria a un 26%, a la vegada que s’introduirà més de 330 m² de zones verdes. A més, el carrer s’anivellarà en una plataforma única i s’eliminarà l’aparcament per a destinar-lo a nous usos com zones d’estada o aparcament de bicicletes.

Pel que fa a la plaça del Pintor Fortuny el vianant guanyarà més de 1.000 m² que abans es destinaven al vehicle. La connexió entre el carrer de l’Amargura i l’avinguda Prat de la Riba es mantindrà, però en una plataforma única, senyalitzada i delimitada amb paviments podotàctils. A més, la zona de l’escultura també es modificarà, reubicant el monument i realçant-lo, i es crearà un parterre al seu voltant.

A més, les noves zones verdes serviran per redefinir la gestió de l’aigua de la pluja, ja que, en lloc d’abocar-la directament al clavegueram, es fa ús de les zones verdes per retornar-la al subsol.

Plaça del Víctor

La licitació del contracte d’obres de la segona fase de reurbanització de la plaça del Víctor que disposava d’un pressupost de més de 240.000 euros va quedar desert el passat mes de novembre. Aquest projecte consistia en la connexió de la plaça amb el futur Centre Cívic Gregal en un àmbit d’actuació que abasta el carrer Alt de Sant Josep, el carrer de Castellvell i la plaça del Pintor Ferré Revascall. Aquesta actuació també a estat incorporada en aquest projecte que tot just ha sortit a licitació.

Et pot interessar: