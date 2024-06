Els Cóssos tornen a enfrontar els elements festius

En aquesta Festa Major de Sant Pere hi havia una competició pendent més aferrissada que la discussió entre un reusenc i un riudomenc sobre l’origen d’Antoni Gaudí, el torneig dels Cóssos.

Els elements festius de la ciutat com els Xiquets de Reus, la colla del Drac, el Ball de Valencians, entre d’altres, es van trobar ahir a la plaça del Mercadal per batres en un duel ferotge en quatre proves diferents; escalar el pal ensabonat, la cursa de sacs, atrapar les cintes muntant una Ganxeta i, la novetat d’enguany, el caçataps, que consistia a caçar taps de suro amb una torreta.

L’encarregat de conduir la prova va ser, ni més ni menys, Josep Baiges. Pel que sembla, el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus va aprofitar l’avinentesa de Sant Pere per deixar de banda les feixugues responsabilitats polítiques per una estona i retrobar-se amb un vell amic, el micròfon. Acompanyat de la banda sonora de la Banda dels Cóssos, les colles participants van entrar al terreny de joc com si de gladiadors es tractessin. L’expectació era màxima i mitja hora abans que es donés el tret de sortida l’entorn de la plaça estava ple d’espectadors pendents de l’inici de les proves.

Quan la veu del regidor va anunciar l’inici dels jocs, els competidors es van posar en marxa. A lloms d’una Ganxeta i esgrimint una maça de diable, com si es tractés d’un cavaller en una justa medieval, tractaven d’encertar els anells penjats i les frenètiques curses de sacs van tenir més d’una trompada per part dels concursants que intentaven fer els salts més llargs possibles. Per una altra banda, la prova més dura, escalar fins dalt de tot d’un pal ensabonat, només va ser completat pels més preparats, com la colla del Drac o, no cal dir-ho, uns experts escaladors com els Xiquets de Reus. I finalment, la nova prova del ‘caçataps’ comptava amb participants més destres i amb bona punteria i, d’altres que gairebé no caçaven ni un tap.

La Ganxeta va ser la protagonista de la prova de cintes.Adrian Disch

En resum, una jornada de rialles i competició, però que, com se sol dir, el que de veritat importa és participar i passar-ho d’allò més bé. En això consisteix una Festa Major, oi?

Et pot interessar