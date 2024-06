Amor a l’art amb les Varietées de Sant Pericu

Amor a l’art, aquesta és la definició de les Varietées de Sant Pericu. «Les aproximadament 150 persones que actuaran durant els tres dies no cobraran res, ho fan pel Bravium», sentencia el president del Bravium Teatre, Ferran Figuerola, per assenyalar el més especial de les Varietées. «Hi ha espectacles de tota mena; música, dansa, circ, monòlegs, màgia, entre altres. Aquesta gent són persones o col·lectius que han passat algun dia pel Bravium, és a dir, quilòmetre zero», subratlla Figuerola. En total, són nou actuacions cada dia d’entre deu o dotze minuts

«Les Varietées de Sant Pericu es van començar a fer fa 21 anys quan un membre de la junta d’aleshores del Bravium Teatre, Antonio Florencio, va pensar que hi havia un gran potencial que havíem d’aprofitar», explica Figuerola, que assegura que des del primer moment es van sorprendre de la gran rebuda que va tenir per part de la gent. «Ho vam començar a fer al jardí de la Casa Rull i s’omplia com un ou. Aleshores, se’ns va acabar quedant petit, tot i que vam forçar fins al màxim per fer-ho allà, perquè les actuacions estaven ideades per fer-les en el marc del jardí de la Casa Rull. Però, no ens esperàvem aquest èxit. Hem arribat a posar 200 persones o més en aquell jardí», recorda el president, que assegura que hi havia gent que feia cua abans que obrissin les portes per a poder agafar lloc.

«Des de la regidoria de Cultura ens recomenaven que busquéssim un altre lloc, però al final va ser la pandèmia qui ens va fer canviar i ho vam haver de fer a Mas Iglesias. Tot i que només vam estar un any i després ja vam anar a la Palma, on estem ara», explica. A més, Figuerola reconeix que al principi «vam ser reticents de marxar de la Casa Rull, perquè les Varietées es van crear per fer-ho en aquell espai. En acabat, el Mas Iglesias no vam tenir una molt bona experiència, a més amb les mesures sanitàries d’aquell moment». «Aleshores, va aparèixer l’ocasió de fer-ho a la Palma, una cosa que valorem positivament perquè és un espai molt ben preparat tècnicament, amb camerinos, amb servei de bar i és idoni per fer aquesta mena d’actuacions. A més, hi ha molt més aforament, així que pel públic també és molt positiu», valora.

Per una altra banda, el president també assegura que és un acte que permet als artistes, molts d’ells amateurs, es promocionin: «Potser no cobren, però sí que planten una llavor. Per exemple, hem tingut casos de gent que ha aconseguit tancar espectacles posteriorment gràcies a haver actuat aquí». «I estem molt contents, perquè és un projecte que ha anat creixent. No hem vist mai una davallada de públic i, fins i tot, arribem a un punt en què hem de dir-li a artistes que s’ofereixen a actuar que no, perquè no hi ha espai per a tots», valora orgullosament.

Talent Ganxet

Però, si una cosa omple d’orgull a Ferran Figuerola, és que «són de Reus». «Molt poques vegades hi tenim gent que no sigui de la ciutat, i això és una demostració del gran nivell artístic que hi ha a Reus», sentencia contundentment el president del Bravium Teatre. Fins i tot, per demostrar-ho, enguany la gent del Bravium s’ha animat a muntar La banda de Sant Pericu que oferirà una actuació musical en l’edició d’aquest 2024.

