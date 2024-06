L’Ajuntament de Reus vol conèixer l’opinió ciutadana sobre patrimoni natural i biodiversitat

L’Ajuntament de Reus ha elaborat un qüestionari per recollir l’opinió de la ciutadania sobre patrimoni natural i biodiversitat. El qüestionari forma part del projecte RENATUReus. L’objectiu és disposar de dades per conèixer el grau de satisfacció i coneixement de la ciutadania sobre el patrimoni natural de la ciutat i la biodiversitat.

Es tracta d’una acció inicial que es planteja en el conjunt del projecte RENATUReus per conèixer com valora la ciutadania els elements naturals més propers, des de la presència d’espais verds o arbres a prop de casa o de la feina fins a llocs a l’aire lliure on realitzar activitats de lleure. També es plantegen qüestions relacionades amb la valoració de l’estat del verd a la ciutat o els hàbits de relació amb l’entorn natural.

El qüestionari, obert també a persones que viuen fora de Reus però són usuàries habituals o ocasionals de la ciutat, ha de servir per conèixer el punt de partida i, sobretot, les opinions i les expectatives ciutadanes a l’hora d’intervenir en aquests espais.

Els resultats obtinguts seran útils a l’hora de plantejar les accions de participació i sensibilització que formen part del projecte RENATUReus, amb l’objectiu que, en finalitzar les actuacions previstes, l’acció transformadora del projecte es pugui resseguir també en les valoracions que la ciutadania faci del procés.

El qüestionari es va presentar en el marc de la Fira de Medi Ambient, i restarà obert a la participació ciutadana fins a la tardor. Es pot accedir al qüestionari des del següent ENLLAÇ.

