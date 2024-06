Educació té previst instal·lar ascensors en tres centres educatius de Reus

Exterior de l’Escola Cèlia Artiga, un dels centres on Educació col·locarà un ascensor.Gerard Martí

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya té intenció d’instal·lar ascensors a tres centres educatius de Reus. En concret, els elegits són les escoles Cèlia Artiga, Marià Fortuny i Misericòrdia. Segons ha pogut saber Diari Més, arquitectes del Govern català van visitar les instal·lacions fa unes setmanes per analitzar l’espai disponible i la viabilitat de col·locar els elevadors.

Tot i que el Departament té previst començar a treballar en aquests projectes aquest mateix estiu —ha pressupostat actuacions de millora dels centres que s’executaran durant les vacances escolars per un import total de 540.000 euros—, la comunitat educativa creu que els ascensors entraran en funcionament en, com a màxim, un parell d’anys.

La directora de l’Escola Marià Fortuny, Núria Sabaté, assegura que és un «gran pas endavant» per millorar un «problema» que té el centre, com és l’accessibilitat, atès que les rampes que permeten accedir a les plantes superiors tenen una inclinació pronunciada, factor que propicia «que una persona autònomament no pugui pujar amb cadira de rodes». «Els centres educatius han de ser accessibles», afirma Sabaté davant la solució proposada, tot afegint que, fins i tot, permetrà millorar en seguretat. «Millorem molt», conclou.

Per la seva banda, Daniel Zapata, de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Cèlia Artiga, comenta que la mesura permetrà que estudiants i docents amb mobilitat reduïda o que pateixin algun accident tinguin més autonomia, en poder accedir al pis superior sense ajuda d’altri i no quedar reclosos a la planta baixa.

«Estem contentíssims perquè és un assumpte que fa molts anys que lluitem per ell, ho rebem amb els braços oberts», expressa. «L’escola estava feta amb la normativa antiga», recorda. «Això ens beneficiarà, també, perquè podrem ampliar l’oferta formativa a qualsevol alumne», tanca. La Generalitat, en total, destinarà 540.000 euros a reformar escoles i instituts de la ciutat aquest estiu. Tal com concreten a Diari Més fonts d’Educació, l’import es dividirà en set actuacions en set centres diferents.

A banda del treball referent als tres ascensors —el Departament no especifica si es refereix a la instal·lació dels aparells o a la redacció dels projectes, tot i que des de la comunitat educativa es creu que és una operació que s’executarà a uns anys vista i que primer s’haurà d’enllestir un projecte definitiu—, s’adequaran els banys de l’Institut Gaudí i la sala polivalent de l’Escola Rosa Sensat.

A l’Institut Baix Camp, es col·locaran passamans a l’escala i s’impermeabilitzarà la coberta del teatre. La setena acció prevista és la instal·lació d’un mòdul prefabricat al Centre d’Educació Especial (CEE) Font del Lleó, iniciativa de la qual es feu ressò Diari Més en l’edició del 5 de juny i que ja està a licitació, per un pressupost base de 132.326,16 euros (IVA inclòs). Els Serveis Territorials d’Educació consideren que la col·locació de l’ítem, que tindrà quatre aules d’ensenyament i dos lavabos, és necessària «per l’increment d’escolarització».