El nou camp de futbol de gespa artificial a l’Estadi Municipal de Reus s’inaugurarà aquesta setmana

El nou camp de futbol de gespa artificial localitzat al costat de l’Estadi Municipal de Reus s’inaugurarà aquest dissabte 15 de juny. Es tracta d’un equipament molt esperat i desitjat per la comunitat esportiva de la ciutat, ja que posarà a disposició d’aquesta un nou espai on entrenar i disputar partits.

El regidor de l’àrea de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus, Enrique Martín, ho corrobora en declaracions al Diari Més: «El nou equipament completa les instal·lacions de l’Estadi Municipal de Reus amb un camp de gespa artificial de nova generació que es podrà utilitzar per a entrenament i per a disputar competicions oficials».

«També suposarà una alternativa a la gespa natural pels dies de pluja i per a poder garantir-ne el manteniment», puntualitza el regidor, i afegeix que «El nou camp amplia la polivalència del complex esportiu de l’Estadi i el converteix en una instal·lació de referència al territori, amb capacitat per acollir tota mena de tornejos i competicions esportives». Les obres es van adjudicar el mes de desembre de l’any 2023, per un import total de 716.935,64 euros, a l’empresa Fieldturf Poligrass S.A.

Futbol Base Reus

A més, Martín també destaca que «la instal·lació donarà servei tant al projecte de futbol de la Fundació Futbol Base Reus com a la utilització per part d’altres clubs i per allotjar competicions de tota mena».

Unes bones notícies que també destaquen des de la Fundació Futbol Base Reus. El president de l’entitat, Xavi Guix, considera que «És molt important aquest nou equipament, perquè teníem una concentració d’equips importants fins ara. Hem arribat a tenir fins a tres equips que havien de jugar fora de l’estadi, al camp d’Astorga, per falta d’espai».

«Aquest camp ens permetrà tenir tots els equips junts i cohesionats, i això també ens facilitarà obrir un ventall d’activitats com, per exemple, tornejos o campus, que també són aspectes a tenir en compte», assenyala el president. A més, Guix assegura que estan preparats per a poder traslladar part de la seva activitat a aquest nou espai: «Com el camp estava previst per inaugurar-se abans, que al final no va poder ser, ja tenim estructurat tot. Per tant, aquesta és una notícia que tan sols ens repercuteix positivament».

Per un altre costat, també subratlla que aquesta nova instal·lació permetrà a la fundació créixer pel que fa a equips: «Aquesta temporada havíem incrementat el grup d’equips femenins, amb un de cadet futbol-11 i un d’infantil. La idea que tenim és afegir la temporada vinent un de benjamí femení. I també hem de tenir en compte que l’equip de Reus Genuine ha crescut dels 20 als 50 jugadors i volem continuar potenciant l’equip. Tot això no seria possible de gestionar sense aquest nou camp, ja que, fins ara no podíem créixer correctament per culpa de la falta d’espai».

A la vegada, també remarca que una de les millores serà pel que fa a la qualitat dels entrenaments: «Un altre dels efectes positius serà que millorarà la qualitat dels entrenaments, pel fet que tindrem una concentració de jugadors menor en un mateix camp i et permet jugar en espais reals».