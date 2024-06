La JCI Reus acaba la primera fase del projecte ‘Talent a Gàmbia’ amb la construcció d’un nou pou

Jordi Cervera (fila superior, segon per la dreta), va comptar amb l’ajuda desinteressada de Víctor García (fila inferior, primer per l’esquerra) per dur a terme el projecte.Cedida

La Jove Cambra Internacional (JCI) Reus creia que s’havia d’apostar pel talent gambià. Garantir l’accés a l’educació fou detectat com un element clau i, dit i fet, va néixer el projecte Talent a Gàmbia, que pretenia arranjar una escola del poble de Kafuta, a una hora de la metròpoli i que reuneix uns 700 alumnes, perquè els joves tinguin «un futur».

Amb mesos de feina a les espatlles, l’entitat dona per acabada la primera fase de la iniciativa —de tres—. S’han renovat i instal·lat porteries de futbol i cistelles de bàsquet per a la pràctica de l’esport al pati, però «la joia de la corona», en paraules del director del programa i president de JCI Reus, Jordi Cervera, ha estat la construcció d’un nou pou d’aigua de 48 metres de profunditat, amb dos dipòsits amb capacitat per emmagatzemar milers de litres, amb una estructura de formigó i que funciona amb plaques solars fotovoltaiques.

«Ara els alumnes volen muntar un hort, a partir d’haver-los construït el pou i canalitzar l’aigua», afegeix. També s’han habilitat noves fonts. Cervera explica que, abans, el centre utilitzava el sistema borehole per abastir-se d’aigua. Aquesta, però, «sortia amb terra». «No gaire, però si cada dia durant els anys que es vagi a l’escola l’estan consumint, acaba afectant», detalla. A més, el pou només arribava a 16 metres de profunditat i, en conseqüència, «no hi havia prou aigua i el dipòsit, de mil litres, només s’omplia, aproximadament, fins a la meitat».

«A les 12 del migdia, ja s’havia acabat i els nois que venien al torn de tarda no tenien aigua», assenyala el director del projecte, que ha comptat amb el suport de JCI Catalunya i l’ajuda desinteressada de Víctor García. Amb Talent a Gàmbia, es va decidir crear un nou pou més profund, col·locar dos dipòsits de major capacitat —en total, com a mínim, es multiplica per sis— i disposar d’una estructura més ferma que el metall.

A més, hi ha marge per ampliar la instal·lació en un futur i per posar sistemes d’automatització per tasques com regar. «Hi ha molts dies que havien d’enviar els nois a casa perquè, amb la calor, si no hi ha aigua, no pots fer classe», apunta Cervera, tot recordant què li havia comentat el director de l’escola.

Amb les obres completades, el projecte Talent a Gàmbia no ha arribat al seu final. Restaran dues fases més. La segona, de suport a l’educació, consistirà en la recollida i l’enviament de mobiliari per a les aules —per exemple, no tots els alumnes poden seure en una cadira a classe— i material escolar i, per a dur-la a terme, es demanarà l’ajuda dels centres educatius del territori.

La tercera part, centrada en la nutrició, té per objectiu equipar la cuina per dotar-la de més garanties de seguretat. La voluntat de JCI Reus és començar a executar els següents passos al país africà, preferiblement, a finals d’estiu. «La nostra intenció és acabar aquest programa aquest 2024», afirma Cervera. Al final, una de les metes del projecte és evitar crear dependència; es prefereix oferir les eines a la població local perquè acabi gestionant els equipaments i decideixin la continuïtat —o no— dels projectes dibuixats.