Alumnes de l’Alberich i Casas de Reus reflexionen sobre les migracions

Els alumnes de cinquè de l’Escola Doctor Alberich i Casas van participar a la fira STEAMaker 2023-2024 a Tarragona, presentant el seu projecte Nos(altres) el passat mes d’abril. Aquest projecte, que forma part del curs 2023-2024, s’enfronta al repte contemporani de les migracions, una qüestió central del segle XXI, i pretén conscienciar als joves de la realitat d’arreu del món i afavorir un canvi de mirada, tot eliminant els prejudicis i els estereotips.

El punt de partida del projecte evoca un escenari de maletes i sons ambientals d’una pastera, que plantegen una pregunta essencial als infants: què posaries a la maleta si haguessis de marxar de casa sense saber quan podràs tornar?

A partir d’aquí, els alumnes s’immersen en una reflexió intensa sobre les causes de les migracions, explorant temes com la pobresa, els drets humans, les dictadures i la violència de gènere. «A l’escola treballem tots aquests temes amb tots els cursos, des de primer fins a sisè, cadascun de la millor manera i adaptant-ho al curs que és», afegeix la mestra i cap d’estudis de l’Escola Doctor Alberich i Casas, Anabel Barragan.

La participació dels alumnes a la fira va ser una oportunitat per compartir aquest projecte amb altres centres educatius del programa Faig, que promou la innovació i les metodologies actives d’aprenentatge. Des de prototips fins a objectes físics i productes digitals, els estudiants van exposar el seu procés i els seus aprenentatges, connectant les seves descobertes amb la realitat quotidiana.

A més, el projecte Nos(altres) no es limita a l’entorn escolar; també ha establert vincles amb entitats com Reus Refugi, Pallassos sense Fronteres, Top Manta i Formació i Treball, ampliant així el seu impacte i la seva rellevància social. La mestra i cap d’estudis destaca la importància d’aquest projecte en la conscienciació dels estudiants sobre les migracions i el privilegi que tenen, posant-los al centre com a protagonistes en la fira.

«Volem que els alumnes vegin els diferents tipus de migracions que hi ha i del privilegi que tenim nosaltres; veure aquests fets socials que passen i la sort que tenim», apunta Barragan. Alguna de les preguntes que es van plantejar els alumnes en el seu projecte Nos(altres) van ser què podem fer per garantir els drets de les persones LGTBIQ+ i per què hi ha països on els infants treballen.

Durant la fira els alumnes rebien suggeriments d’experts que passaven per tots els estands per veure els projectes presentats. «Després dels comentaris rebuts a la fira, els hem treballat a les classes», assegura Barragan.