Els infants de Reus, al volant de la mobilitat del futur

Per un dia, els regidors de l’Ajuntament de Reus van seure a la bancada del Saló de Plens. No era el torn de parlar, proposar ni criticar, sinó d’escoltar i atendre. Les seves cadires havien estat ocupades pels consellers escolars —representants de cinquè de Primària de vint-i-quatre centres educatius—, que víctors generaren exposant les seves idees per gaudir d’una mobilitat més saludable, segura i sostenible a la ciutat. Les dues propostes més repetides? Autobús i Ganxeta per a tothom.

Que sigui gratuït per als infants de 0 a 16 anys i per als majors de 65 —o, directament, per a la globalitat de la població—, que els familiars que acompanyin els fills a l’escola tinguin un descompte, que s’apliquin bonificacions als bitllets dels usuaris habituals, que es reforci la seva freqüència de pas o que es canviïn per vehicles elèctrics. L’autobús va generar debat a les aules.

Encara més en propicià la bicicleta de color mostassa que circula des del gener pels carrers de Reus. Els menuts consideren que la Ganxeta ha d’estar a l’abast de tothom: en demanen de «totes les mides» perquè puguin pedalar petits i grans, que n’hi hagi adaptades a ciutadans amb diversitat funcional i que s’activi un sistema alternatiu per desancorar-ne sense requerir un telèfon mòbil. També reclamen l’expansió d’estacions i d’aparcaments per a bicicletes —i patinets— i el desplegament de nous carrils bici que lliguin, sobretot, els centres educatius amb el nucli urbà.

La seva salut i seguretat i la del seu entorn també els preocupa. Expliciten la necessitat d’il·luminar els passos de vianants i de posar-hi bandes sonores, així com de pintar uns missatges a terra, just abans de baixar a la calçada, perquè «veiem a molts vianants despistats i ens ajudaria a fer que deixin de mirar el mòbil», tal com expressaren els representants de l’Escola Els Ganxets.

També proposen programar tots els semàfors perquè emetin so, demanen més presència policial a les entrades i sortides de les escoles i limitar l’ús de vehicles en hores punta per l’interior de Reus. D’altres, directament, van suggerir que es convoqui un dia sense fum cada mes en què estigui prohibit emprar el vehicle privat per a desplaçar-se per l’urbs.

No faltaren idees més ambicioses. Des de la implantació de punts cinètics a les biblioteques per generar energia lumínica mentre es llegeix i es fa esport fins al fet que anar a l’escola més de vint-i-cinc dies amb transport sostenible sigui bescanviable per entrades al futbol, l’hoquei, el Trapezi, les piscines municipals o el certamen de dansa Roseta Mauri; passant per l’organització d’un escape room que es completi en un vehicle sense motor sobre temàtiques diverses.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va assegurar que prenien «nota de les propostes». Algunes, es podrien veure reflectides amb l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions. «Heu treballat per fer una ciutat millor, no només als carrers, sinó també amb relació a la ciutadania i la resta de persones», va tancar la batllessa.