Reus farà un inventari del patrimoni vegetal per relligar la vegetació urbana i periurbana

L'Ajuntament de Reus elaborarà un inventari del patrimoni vegetal de la ciutat i redactarà un projecte per impulsar la infraestructura vinculada a les zones verdes i la connectivitat entre espais verds i els vinculats a l'aigua. L'objectiu és incrementar la biodiversitat, la seva conservació i contribuir a adaptar-se al canvi climàtic.

El consistori ha publicat aquest dimarts la licitació del contracte de serveis, amb un pressupost global de 149.606,97 euros. L'actuació es divideix en dos lots: la renaturalització de la infraestructura verda urbana i la naturalització de la infraestructura verda periurbana i agrària. Aquestes accions s'emmarquen en el projecte de renaturalització i resiliència de RENATUReus, finançades amb fons europeus.

El primer lot, el de renaturalització de la infraestructura verda urbana, té un pressupost de licitació de 81.155,76 euros. Aquests treballs s'hauran d'executar en un termini de dotze mesos. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'elaborar un inventari del patrimoni vegetal del municipi i redactar un projecte executiu que tingui com a objectiu augmentar les cobertes vegetals i transformar les existents.

Segons el consistori, així es garantirà la continuïtat estacional d'aquestes cobertes i se'n millorarà la resiliència. També, per tal de reposar la vegetació perduda es buscaran espècies més adaptades al clima i que requereixin menys consum d'aigua. Pel que fa al segon lot, el de la naturalització de la infraestructura verda periurbana i agrària, aquest disposa d'un pressupost de licitació de 68.451,21 euros.

L'actuació també s'haurà d'executar en un termini d'un any. En aquest projecte, l'adjudicatària haurà de realitzar un inventari d'hàbitats existents a Reus, tant de flora com de fauna, revisar els punts de millora i redactar un projecte executiu per a la millora d'hàbitats de l'àrea periurbana i agrària de la ciutat.

Et pot interessar: