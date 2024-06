Reus Refugi denuncia les males condicions dels sol·licitants d’asil a la ciutat

L’associació Reus Refugi denuncia la situació amb la qual un grup de persones sol·licitants d’asil viuen allotjats en un hotel de la ciutat. Aquestes havien entrat a territori espanyol a través. Segons asseguren des de l’entitat, aquestes persones no gaudeixen plenament dels beneficis del programa de protecció internacional que gestiona el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Actualment, aquestes persones estarien en una fase 0, que aporta poc més que la manutenció i l’allotjament bàsic d’aquestes persones. Una situació en la qual segons Creu Roja tan sols hi haurien d’estar tres mesos, mentre que aquestes persones hi porten nou mesos. La indignació de l’entitat no ha fet més que créixer davant el que consideren una falta de voluntat a oferir oportunitats a aquestes persones en situació vulnerable per part de l’administració, per tal d’ajudar-los a integrar-se a la societat.

Per aquest motiu, van decidir efectuar denúncies a la síndica de greuges municipal, al Defensor del Poble i al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

