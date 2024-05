Liciten els treballs per millorar i rehabilitar l'eficiència energètica del CAP Llibertat de Reus

El portal de contractació pública de la Generalitat ha fet oficial la licitació dels treballs per millorar i rehabilitar l'eficiència energètica del CAP Llibertat de Reus. Els treballs, pressupostats per 937.857,61 euros (IVA inclòs), preveuen reduir més del 30% del consum d'energia primària no renovable de l'edifici.

Així, es col·locaran 28 mòduls fotovoltaics per produir electricitat d'autoconsum i canviar l'actual caldera de gas per un sistema d'escalfadors elèctrics. També se substituiran els climatitzadors i el sistema de control i gestió centralitat del recinte, mentre que tot l'enllumenat passarà a ser LED. El projecte pretén reciclar més del 70% de residus que es generin durant les obres, el contracte de les quals durarà sis mesos.

Pel que fa a l'arquitectura, el projecte inclou la instal·lació de finestres amb alumini d'aïllament reforçat i vidre doble amb control solar, a més de la intensificació de l'estanqueïtat i l'aïllament tèrmic de la coberta plana invertida amb acabat de grava. El centre, ubicat al carrer General Moragues de Reus, ocupa 1.877,66 metres quadrats repartits en planta soterrada, planta baixa i quatre plantes més en alçada.

