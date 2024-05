Reus passa un cap de setmana màgic amb la primera edició de la Fira de les Bruixes

Reus va tancar ahir un cap de setmana embruixat amb la primera edició de la Fira de les Bruixes. D’aquesta manera, des del divendres fins al diumenge, el Passeig de Sunyer es va omplir de parades amb tota mena de productes artesans, a la vegada que es portaven a terme cercaviles, tallers, jocs de taula, entre altres.

Durant tot el dia, les riuades de gent feien que travessar el passeig es convertís en tot un repte, mentre l’olor a menjar feia voltar el cap d’un costat a l’altre.

Però, no una olor qualsevol, gràcies als productes artesans que volien recordar el que els nostres avantpassats menjaven durant l’època que les bruixes eren temudes pels vilatans.

Per exemple, gominoles artesanes d’aleshores, que sense tenir la gran varietat de formes de les actuals, el ventall en gustos era impressionantment ampli.

També, espècies per a preparar infusions que, segons prometien, ajudaven a problemes de salut com el colesterol, el mal de cap, l’acne, entre molts altres. I, com no podia ser d’una altra manera, els formatges artesans que alertaven de la seva presència descaradament amb una ferum només apta pels més formatgers.

Però, no tot era menjar, ja que hi havia productes com pedres precioses de tots colors, com lapislàtzuli, maragdes, ulls de tigre, entre altres. També figures de tota mena, com la típica bruixa amb el barret punxegut i l’escombra atrotinada.

No obstant això, no tot es concentrava en les parades. Durant el dia hi havia actes, tots ells relacionats amb la temàtica embruixada, on personatges com bruixes o dracs es passaven entre els mortals. O aparells de tortura, cadascun més macabre i aparentment dolorós que l’anterior.

Un èxit per l’organització

El secretari general de l’Associació Reus Medieval, Alejandro Yeste, assegura que l’esdeveniment ha estat un èxit en participació:

«La valoració és molt positiva. Ens va sorprendre molt el divendres per l’afluència de gent, tant en establiments com en activitats que s’oferien. I el dissabte va ser al·lucinant. I quan vam parlar amb els venedors ens ho van corroborar».

A més, entre els actes destaca l’espectacle de dansa i foc que es va fer durant el vespre o la captura del drac: «Són actes que han cridat molt l’atenció i han tingut molt d’èxit».

Et pot interessar: