Mor Jordi Bergadà, exregidor d'Urbanisme de Reus

Jordi Bergadà Masquef, exregidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Reus, ha mort aquest dimecres després de patir una llarga malaltia. Bergadà, arquitecte de formació, va iniciar la seva trajectòria professional com a professor a l'Escola d'Art i Disseny de Reus. L'any 1999 va entrar en el món de la política i es va convertir en regidor de l'Ajuntament de Reus.

Durant la seva etapa com a regidor, Bergadà va participar en la definició de les estratègies urbanístiques de la ciutat. Entre els anys 2007 i 2011 va ser regidor d'Urbanisme. Posteriorment, va exercir com a tresorer en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i va experimentar una segona etapa com a professor a l'Escola d'Art i Disseny de Reus.

