Els productors de l'AgroMercat del Mercat del Camp donen el producte excedent a Reus

Des de principis de maig, el Mercat del Camp compta amb un nou espai perquè els productors de l'AgroMercat puguin deixar el producte sobrant com a donació per al Programa de Gestió Alimentaria de Reus. El menjar sobrant es recollit dilluns i dijous a la tarda per part del personal del Taller Baix Camp, qui en fa el triatge i la lliura al Centre Social El Roser, des d’on es distribueix entre els usuaris del menjador social i del rebost social.

L'objectiu d'aquesta nova col·laboració és l'aprofitament alimentari. Per això també col·labora en aquest projecte Espigoladors. La seva tasca consisteix a explicar als productors de l'AgroMercat aquesta col·laboració amb el Programa de Gestió Alimentària de Reus i conscienciar-los sobre la importància de l'aprofitament alimentari.

Pel que fa a les dades més recents, durant l'any 2023, la Xarxa de Distribució d'Aliments, que forma part del Programa de Gestió Alimentària de Reus, va atendre 5.614 persones i el menjador social, 528, derivades als serveis per professionals de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus.

Pel que fa als aliments, des de l'inici del programa fins a desembre de 2023, s'han recollit 2.582 tones d'aliments frescos i cuinats amb una recuperació del 98%. Aquestes dades suposen una mitjana mensual de 18.467 kg d'aliments recuperats.

Respecte a la tipologia dels aliments recuperats, la verdura, seguida de la fruita, representa la quantitat més important.

L'actual Programa de Gestió Alimentària de Reus parteix del Programa per a la recuperació d'aliments frescos i cuinats per a persones amb pocs recursos econòmics a Reus, creat l'any 2012 en un context de crisi econòmica.

Des de gener de 2022, quan el Centre Social El Roser va començar a funcionar, el programa de gestió alimentària es coordina i es lidera des d'aquest equipament municipal que depèn de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials. A més, el menjador social i el rebost social ubicats en aquest centre també reben aliments, frescos i cuinats, a través d'aquest programa.

L'objectiu del Programa de Gestió Alimentària de Reus és recuperar els aliments frescos que, tot i que són aptes per al consum humà, quedarien fora del circuit comercial i acabarien com a residus. Uns aliments frescos que passen per un procés de triatge en un centre especial de treball i són repartits, junt amb altres productes alimentaris, per les entitats socials que formen part de la Xarxa de Distribució d'Aliments i el Menjador Social entre les famílies en situació de vulnerabilitat.

